Causa Paladino/Losinno: rechazan pedido de sobreseimiento

En el día de ayer, la Justicia Penal de Mercedes resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa de Matías Lossino, imputado por los delitos de coacción y abuso de autoridad en la causa iniciada por Vanesa Paladino.

El planteo había sido formulado por el abogado defensor, doctor Claudio Bardelli, quien sostuvo que los hechos investigados no encuadran en ninguna figura penal, invocando la causal de atipicidad prevista en el artículo 323 inciso 3° del Código Procesal Penal bonaerense.

Sin embargo, el magistrado consideró que el pedido resulta prematuro, especialmente frente a la ampliación de denuncia, que introduce un nuevo objeto procesal vinculado a la eventual administración irregular de fondos, lo que amplía el marco de análisis de la investigación.

En ese contexto, señaló que la causa cuenta con elementos que respaldan la hipótesis acusatoria, entre ellos la denuncia inicial, declaraciones testimoniales y presentaciones incorporadas al expediente.

El juez recordó que el sobreseimiento exige un grado de certeza que, por ahora, no se verifica. Citando doctrina y jurisprudencia del Tribunal de Casación bonaerense, enfatizó que

La mera existencia de una duda razonable torna prematura la formación de certeza necesaria para dictar el sobreseimiento”.

Asimismo, subrayó que esta decisión tiene carácter excepcional, ya que cierra definitivamente el proceso y no puede ser revisada ante la aparición de nueva prueba, lo que exige una valoración especialmente rigurosa. En consecuencia, concluyó que no corresponde descartar la tipicidad de la conducta en esta etapa, por lo que resolvió no hacer lugar al sobreseimiento solicitado.