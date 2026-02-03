Causa Paladino: Apelación ratificó absolución



En el marco de la causa N.º ME-211-2021-8031, caratulada “Paladino, Estela María s/ estafa procesal y uso de instrumento público falso en concurso ideal – Nueve de Julio ‘B’”, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, integrada por los doctores Agustín Muga y Oscar Reggi, resolvió confirmar la sentencia apelada.

Dicha resolución ratificó la absolución libre y sin costas de Estela María Paladino respecto de los delitos de estafa procesal y uso de documento público falso, en concurso ideal, por los cuales había sido acusada, conforme a los artículos 45, 54, 172 y 293 primer párrafo en función del artículo 296, todos a contrario sensu del Código Penal, y artículos 209, 210, 367 a contrario sensu, 373, 499 y 530 del Código Procesal Penal.

Por su parte, el particular damnificado, Sr. Primo Casciola, notificado de dicha resolución el 13 de enero de 2026, interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.