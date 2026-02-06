(Casi) todos unidos venceremos

Esta mañana la vereda del Juzgado de Paz local parecia la sede de un “PJ-Fest” por el desfile incesante, desde temprano hasta el mediodia, de caras y referentes de las distintas lineas del Justicialismo de 9 de Julio. El motivo? La presentación de avales de lo que, por primera vez en mucho tiempo, pareció ser lo más cercano a una lista de unidad. Sonrientes, se fueron acercando a cumplir con el compromiso que se enmarca dentro de la disputa por la conducción del PJ bonaerense que tiene por un lado a Axel Kicillof y por el otro a Máximo Kirchner. Mañana vence el plazo para presentar listas. Si bien arriba todo indica que el gobernador será quien conduzca, a pesar de los intentos de MK y su Cámpora de seguir prendidos, se habla de una suerte de acuerdo para la renovación (aunque nada definido), pero eso no quita que en los distritos donde la convivencia no pueda sostenerse haya luz verde para internas. Nueve de Julio sería uno de esos distritos donde la disputa está abierta.

Las imágenes de hoy fueron fuertes y llamativas, casi históricas. Consultadas algunas de las personalidades que se iban acercando al Juzgado de Paz, el objetivo era que haya una verdadera lista única y, de ahi en más dar la discusión dentro de la misma. La convocatoria y la aceptación fue generalizada, repercutió en casi todos. Los que quedaron afuera, aunque según se pudo saber también fueron invitados, son La Cámpora local (Defunchio), lo que queda de la dispersa Unidad Básica (Delgado) y Julia Crespo, aunque esta última podría dar vuelta esta situación.

Por lo pronto, entre los congregados, mucha militancia y referentes como Nancy Grizutti, Eduardo Vicente, Juan Pablo Gagliano, “Grillo” Rodríguez, Mirko Pardo, Juan Ignacio DeSogos, Miguel Buldain, “Lalo” Brangeri, entre otros, a los que hay que sumar a Mauro Esteban, que va como Congresal y al Frente Renovador local también. Cristian Martín va como presidente, Gabriel Castiglioni como Secretario General, en un grupo en donde hay muchos caciques, varios con más de una batalla en su haber, pero parecería que, lo que siempre se dijo que era necesario para que el peronismo local sea competitvo en una elección. hoy hubo una prueba de que se habría empezado a concretar.

Mañana sábado se lleva la lista para Capital. Esto se comenzó a gestar hace unas emana en una reunión en la casa de Galiano y de ahi empezó la convocatoria que en tiempo récord tuvo hoy una prueba de fé interesante.

