Carta: “La basura es plata”

El ahora concejal de La Libertad Avanza (LLA), Héctor Carta se refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) al preocupante tema del basural, en una semana en la cual el predio volvió a incendiarse, y cuyo volumen aumenta diariamente debido a varios factores: crecimiento poblacional, consumo desmedido, falta de conciencia sobre el reciclaje o manejo inadecuado de residuos. Todos factores que unidos crean un problema que, para el distrito, ciudad y localidades, todavía está lejos de tener una solución efectiva o al menos con avances progresivos hacia ella.

Carta manifestó que “para cambiar las cosas tenés que hacerlo desde el Ejecutivo, porque estas cuestiones implican un gran movimiento e infraestructura que desde el Concejo Deliberante se dificulta”.

Puso como ejemplo el tratamiento de la basura en Tapalqué y Trenque Lauquen. Ý también hizo mención a la contaminación visual del basural de 9 de Julio, más el riesgo por incendios. “Por un lado tenías un problema, pero también es una oportunidad de obtener recursos porque la basura es dinero” dijo y advirtió que “la gente debe tener claro que esto no es de un día para otro, sino que es un proceso donde lo que importa es la participación de la ciudadanía, del habitante de la ciudad” y aludió a la participación en aquellos municipios de los escolares “para ir concientizando y difundiendo el tema”. Agregando que “es todo un proceso, porque tampoco es que tiras todo al basural y mañana pasas a tener una planta clasificadora con equipamiento. Es todo un proceso en el cual el comportamiento de la ciudadanía es relevante, porque debería participar activamente en cuanto a la clasificación previa”.

“Aparte de ser un problema latente, contamina el ambiente exterior y también las napas. Es un tema complicado, de envergadura en cualquier sociedad” dijo Carta que reconoció que aún este tema no fue hablado con otras fuerzas políticas.