Carta de Federación Agraria a la Intendenta Gentile

Las recientes declaraciones mediáticas de la Intendenta siguen generando respuestas por parte de personas o entidades que fueron blanco de las mismas. En este caso, la filial local de Federación Agraria Argentina emitió una carta abierta a Gentile aclarando algunos puntos. La misma dice lo siguiente:

“Desde la Federación Agraria Argentina – Filial 9 de Julio consideramos necesario realizar una aclaración pública a partir de sus recientes declaraciones en medios de comunicación, particularmente en lo referido al diálogo institucional, al tratamiento de la tasa de la red vial y a la situación estructural de los caminos rurales del partido.

Lo hacemos con respeto institucional, pero también con la responsabilidad que nos cabe como entidad representativa de productores y productoras que atraviesan una de las etapas más complejas de los últimos años, producto de una crisis hídrica que dejó al descubierto problemas profundos y de larga data.

En primer lugar, creemos importante aclarar que ser una institución nueva en 9 de Julio no implica desconocimiento del territorio ni falta de capacidad para ser parte de las soluciones. Quienes integramos Federación Agraria vivimos, trabajamos y producimos en este partido desde hace años. Conocemos las problemáticas, las padecemos y estamos plenamente a la altura de los desafíos que implica afrontarlas.

Los años de una institución no son, por sí mismos, garantía de efectividad. Lo que valida a una organización son los resultados, la representatividad real y el compromiso con el territorio.

En relación con los espacios institucionales, es necesario dejar asentado que la participación de Federación Agraria en la mesa de caminos no fue una convocatoria del Ejecutivo municipal, sino que se logró a partir de la intervención y convocatoria del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, y es en ese marco —y gracias a esa gestión— que integramos y firmamos parte de la mesa de emergencia.

Del mismo modo, resulta imprescindible aclarar que Federación Agraria Argentina Filial 9 de Julio nunca fue convocada a discutir la tasa de la red vial, ni fue informada previamente sobre los números, criterios o proyecciones que luego se incorporaron al presupuesto.

Nuestra postura sobre este punto fue clara desde el primer momento: no avalamos aumentos sin un plan de trabajo concreto y sin transparencia en el uso del recurso.

Durante el tratamiento del presupuesto, todos los bloques de la oposición nos consultaron y mantuvimos reuniones, incluso en un marco de diferencias, intercambio y debate. Los únicos que nunca nos convocaron, ni se acercaron a dialogar —ni en la sesión preparatoria ni en los cuartos intermedios— fueron los concejales del bloque oficialista. No hubo intención de intercambio ni de construcción de consenso.

Si hubiese existido ese diálogo, sabrían que nuestra postura no es cerrada, sino todo lo contrario. Desde Federación Agraria dejamos expresamente claro que estamos dispuestos a consensuar cambios en la tasa, siempre que exista transparencia, orden y un plan de trabajo verificable.

Lamentablemente, lo presentado el día 29 por la mañana no constituye un plan de trabajo. Más allá del detalle de costos de alcantarillas y de los litros de combustible diarios que se proyectan utilizar, no hay objetivos, cronograma, prioridades ni criterios de ejecución. Lo que se expuso es una fundamentación, no una planificación.

Los productores estamos acostumbrados a planificar anualmente nuestro trabajo. Hasta el productor más desordenado tiene un esquema de costos, prioridades y previsión más eficiente que lo que se presentó como plan.

La crisis hídrica dejó en evidencia que la situación de la red vial del partido no es coyuntural, sino el resultado de años de un sistema de manejo que no funcionó.

Somos conscientes de que esta situación estalla durante su gestión como Intendenta y así se lo hemos manifestado tanto en ámbitos privados como públicos. Sabemos que existen responsabilidades que corresponden a gestiones anteriores.

Por eso también le hemos solicitado que se investigue hacia atrás, que se analice qué ocurrió con el parque vial del partido, cómo se utilizaron los fondos de años anteriores y que todos los responsables rindan cuentas, aun cuando hoy ya no ocupen cargos públicos.

La transparencia no es una consigna discursiva: es una condición indispensable para que los productores recuperemos la confianza y la credibilidad en la gestión pública.

Desde Federación Agraria proponemos empezar el 2026 trabajando codo a codo. No para decirle lo que usted quiere escuchar, sino para aportar, incluso desde el disenso, con la firme convicción de que podemos, queremos y merecemos una red vial de primera.

Federación Agraria no es una entidad de mesas chicas ni de puertas cerradas. Es abierta, pública y participativa. Todo lo que reclamamos es un reflejo directo de lo que los productores nos transmiten, sin especulación gremial, mediática ni política.

Porque vivimos acá. Porque producimos acá. Porque queremos que nuestros hijos puedan elegir este medio de vida. Y porque nos jugamos todo en cada campaña como para que alguien crea que no queremos el progreso de 9 de Julio.

Es hora de que al campo se le devuelva lo que el campo siempre dio. Y en ese camino también estaremos exigiendo lo que corresponda a la Nación y a la Provincia.”

La carta lleva la firma de la Federación Agraria filial 9 de Julio