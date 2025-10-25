Carta al agua

Sus años de trabajo en el INTA y su afición por la historia, convirtieron al Ingeniero Héctor Carta en palabra autorizada para hablar de cuestiones climatológicas y sus efectos en los suelos de la región. Las dramáticas inundaciones que asolan al Partido de 9 de Julio, en una combinación letal de exceso de lluvias, un terreno con poca pendiente y deficiente o nulo mantenimiento de canales y caminos rurales, movieron a Carta a realizar un análisis técnico e histórico de la situación. Y lo hizo de visita en “Temprano para Todo” donde surfeó indemne la veda electoral y, dejando de lado al electo político, sacó a relucir todo su conocimiento sobre los ciclos naturales del clima y su impacto en la zona.