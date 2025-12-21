Calidad de agua: Datos e informe

Un reciente informe de las organizaciones ConCiencia Agroecológica 9 de Julio y Guardianes de la Ecología de French detalla los resultados de un nuevo relevamiento sobre la calidad del agua en el distrito, analizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en diciembre de 2025. El estudio revela que, aunque la planta potabilizadora de ABSA ha logrado reducir los niveles originales de arsénico, el agua de red aún registra valores de entre 16 ppb y 31 ppb, cifras que superan el límite de 10 ppb establecido por la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino. En contraste, el agua entregada en sachets a amparistas y la cisterna de French mostraron niveles óptimos de entre 3 y 5 ppb.

La situación más crítica se localiza en Ciudad Nueva, donde las muestras de la red provista por el municipio arrojaron mediciones alarmantes de entre 100 y 160 ppb de arsénico. Por su parte, la planta de ultrafiltración de la Plaza Héroes de Malvinas registró 33 ppb, mientras que la bomba de Compairé y Primera Junta fue el único punto municipal que cumplió con el estándar legal al marcar 10 ppb. Estos hallazgos impulsaron el reacondicionamiento de plantas de tratamiento que se encontraban en desuso ante la necesidad de asistir a uno de los barrios con mayor densidad poblacional.

A pesar de los avances en la infraestructura, las entidades vecinales denuncian una severa discontinuidad en la entrega de agua segura a los amparistas judiciales en French y Ciudad Nueva. Asimismo, advierten sobre la falta de información pública por parte de la Autoridad del Agua bonaerense respecto al monitoreo de agroquímicos y la ausencia de notificaciones sobre el Plan de vigilancia sanitaria. El informe concluye señalando la necesidad urgente de una nueva planta potabilizadora que garantice un suministro equitativo, en cantidad y calidad, para todos los habitantes de la ciudad.