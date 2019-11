Buscan que los comercios diferencien las verduras de estación

La iniciativa que avanza en la Comisión de Usuarios y Derechos del Consumidor, corresponde al diputado provincial de Cambiemos Marcelo Daletto.

El diputado provincial Marcelo Daletto presentó un proyecto de ley con el objetivo de rotular los alimentos envasados elaborados y semielaborados, para que se diferencien con verde las frutas y verduras de estación y con rojo las que no son estacionarias.

En ese sentido, con un rótulo con el ovalo nutricional -un gráfico que representa la alimentación saludable-, los consumidores tendrán a la vista información adecuada sobre cuáles productos son frescos y cuáles no.

La medida que avanza en la Comisión de Usuarios y Derechos del Consumidor de la Cámara de Diputados de la provincia, está dirigida para verdulerías, supermercados, hipermercados, almacenes y cualquier negocio que venda frutas y verduras.

“El ovalo fue elaborado por la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas teniendo en cuenta los postulados y cuestiones receptadas por la normativa nacional”, explicó Daletto.

Acto seguido, el legislador agregó que “en nuestro país, fue adoptado en el 2000 y reemplazó a la pirámide nutricional que brindaba demasiada información y no contemplaba cuestiones básicas como el consumo del agua”.

No obstante, el rótulo al que hace mención Daletto, no podrá ser inferior al 10% del envase. En caso de que no se cumpla este requisito, deberá contener el producto un código QR con la información necesaria.

“En las verdulerías, supermercados, hipermercados, almacenes y otros negocios que vendan alimentos deberán exhibir un cartel indicativo del ovalo nutricional a no más de tres metros de sus puertas de acceso”, añadió.

En sintonía con el proyecto del diputado de Cambiemos, la Ley 25.724 fundó el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional, en el cual se encuentran las pautas para llevar adelante una alimentación saludable.

“En la provincia de Buenos Aires, queremos difundir el ovalo nutricional para concientizar a la población y que ésta cuente con mayor información sobre las propiedades de los alimentos”, sostuvo Daletto.