Buscan endurecer penas contra motocicletas ruidosas

El Ejecutivo Municipal de Nueve de Julio elevó al Honorable Concejo Deliberante un Proyecto de Ordenanza que propone la aplicación de duras penas para conductores de motocicletas que circulen en grupo con escapes libres, generando ruidos molestos y afectando la tranquilidad pública. La iniciativa busca combatir la circulación temeraria que ha generado crecientes reclamos vecinales.

Esta es claramente una medida resultante de la presión de vecinos autoconvocados y de la reunión que finalmente, y después de algunas vueltas (ver “Exponenos y te damos bola” en este mismo Medio) los mismo tuvieron el martes pasado con la Intendente Gentile.

El secretario de Gobierno, Federico Aranda, junto a la coordinadora de Tránsito, Daiana Molina, y Vecinos Autoconvocados, presentó la normativa que establece un nuevo concepto de «Circulación Agravada y Temeraria de Motovehículos (CATM)» para dos o más motocicletas que actúen coordinadamente incumpliendo normas o causando disturbios. Esta nueva reglamentación implicaría:

Agravamiento de Penas: Las multas por estas infracciones se triplicarán.

Responsabilidad Solidaria: La sanción recaerá sobre el conductor, el propietario del vehículo o los progenitores en caso de menores.

Secuestro y Decomiso: El proyecto autoriza la incautación inmediata y el decomiso definitivo del motovehículo si se constata la presencia de escapes adulterados, aplicable tanto a vehículos en circulación como estacionados.

Inhabilitación: Se prevé la inhabilitación para conducir por dos años para los responsables.

Trabajo Comunitario: Se implementará un programa de «probation» que obligará a los infractores a realizar tareas comunitarias.

Registro de Infractores: Se creará un Registro Municipal de Deudores por Infracciones Graves que impedirá a quienes mantengan multas impagas acceder a cualquier tipo de asistencia o ayuda social municipal.

El proyecto será analizado en comisión en las próximas semanas. De aprobarse, se convertirá en una de las normativas locales más estrictas en materia de tránsito y control de ruido en el Partido de Nueve de Julio.