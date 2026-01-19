Bordone intendente

La Intendente María José Gentile ha iniciado formalmente su período de licencia por vacaciones. La jefa comunal se ausentará de sus funciones habituales hasta el próximo 1 de febrero, dejando la conducción interina del Ejecutivo local en manos de su reemplazo legal, Julio Bordone, el primer concejal de la lista oficialista que llevó a Gentile al poder.
Este movimiento ocurre en un momento de relativa calma política, después de dos primeros años de gestión en donde los problemas, propios, ajenos, heredados y nuevos, han marcado a fuego una gestión debilitada. Se espera que Gentile retome sus funciones el lunes 2 de febrero, enfocada en una agenda que cambie el rumbo de su mandato.
La Intendente María José Gentile ha iniciado formalmente su período de licencia por vacaciones. La jefa comunal se ausentará de sus funciones habituales hasta el próximo 1 de febrero, dejando la conducción interina del Ejecutivo local en manos de su reemplazo legal, Julio Bordone, el primer concejal de la lista oficialista que llevó a Gentile al poder.