Bordone intendente

La Intendente María José Gentile ha iniciado formalmente su período de licencia por vacaciones. La jefa comunal se ausentará de sus funciones habituales hasta el próximo 1 de febrero, dejando la conducción interina del Ejecutivo local en manos de su reemplazo legal, Julio Bordone, el primer concejal de la lista oficialista que llevó a Gentile al poder.

Este movimiento ocurre en un momento de relativa calma política, después de dos primeros años de gestión en donde los problemas, propios, ajenos, heredados y nuevos, han marcado a fuego una gestión debilitada. Se espera que Gentile retome sus funciones el lunes 2 de febrero, enfocada en una agenda que cambie el rumbo de su mandato.