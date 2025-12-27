Bomberos se disculpó por uso de pirotecnica

Bomberos de 9 de Julio emitió un comunicado disculpándose y asumiendo la plena responsabilidad por el uso de pirotecnia ruidosa en el desfile organizado por la institución el pasado jueves 25 de diciembre. El hecho había llamado la atención y generado críticas dado que en el Partido rige la ordenanza de Pirotecnia Cero, por lo cual el viernes, la entidad emitió una disculpas públicas, atribuyendo el error a una confusión de cajas del material recibido. El objetivo era un show de pirtecnia luminica, sin sonido. “Los fuegos artificiales fueron adquiridos bajo la especificación de ser lumínicos, no sonoros. Sin embargo, al recibir el pedido, se entregaron dos cajas distintas, lo que generó una confusión que derivó en el uso de material que no cumplí con lo acordado”, expresa el comunicado.

De todas maneras en el comunicado, Bomberos asumió la absoluta responsabilidad por lo ocurrido, sin deslindar en terceros: “Entendemos las molestias que esta situación pudo haber causado y asumimos plenamente la responsabilidad”.

El hecho fue el único punto que empañó un poco una evento espectacular de una institución muy querida por la Comunidad. El haberse hecho cargo del error y con las disculpas del caso marca también el por qué de esa relación con los vecinos. En estos tiempos donde aceptar una error y pedir disculpas parece una rareza, donde lo primero que se hace es tirarle la culpa a otro o mirar para otro lado, la reacción de Bomberos estuvo al nivel de seriedad y compromiso de una entidad seria y responsable. Para imitar.