Becas Municipales 2026: cierra la inscripción

La Dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio informó que mañana, viernes 19, vence el plazo para solicitar las Becas Municipales correspondientes al ciclo lectivo 2026. El beneficio está destinado a estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario, abarcando tanto nuevas solicitudes como renovaciones de beneficios vigentes.

Los interesados en obtener las planillas de inscripción deben dirigirse a las oficinas de la cartera educativa, ubicadas en calle Robbio 322, en el horario de 8:00 a 13:00. En el caso de los residentes de las distintas localidades del partido, el trámite debe gestionarse directamente a través de la trabajadora social asignada a cada zona.

Desde el área educativa enfatizaron que la fecha límite se aplicará sin excepciones, por lo cual no se entregarán formularios fuera del cronograma establecido. Esta medida busca organizar el proceso administrativo para garantizar que la asistencia estudiantil llegue a término a los beneficiarios de todo el distrito.