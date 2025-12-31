Por Juan Manuel Jara

Podría parecer una campaña solidaria, pero lejos estuvo de eso. Las imágenes de funcionarios municipales recolectando las bolsas de basura acumuladas por varios días en el amanecer del martes nada tuvieron de benéfico ni de simpático, por más que a algunos/as estaban sonriendo. En esta suerte de “Basureros por un día” no hubo ningún mérito. En absoluto. Salieron a hacer ese trabajo a raíz de un erróneo manejo de crisis que la misma gestión tuvo y derivó en un paro de trabajadores municipales. Alguna de las mentes maestras que rodean a la Intendente salió con esta idea para tratar de salir oliendo a rosas de una situación autoinflingida en un semana sensible del año. Bueno, el olor que se llevaron fue otro. El que muchos, cuando volvieron a sus escritorios, se quejaban que aun tenían impregnado.

Claro, no es un trabajo fácil. Ahora saben lo que es, lo que los recolectores pasan a diario. Eso sí, lo hicieron con ropa fresca y cada uno con prolijos guantes. Hasta alguno se dio el gusto de conocer el basural por primera vez.

Y hubo suspiros de alivio cuando se supo que, tras un acuerdo en el cual el municipio cedió prácticamente todo lo que hasta el viernes era un “no”, el paro se levantaba y ya no iban a tener que repetir la experiencia. Consecuencias de una gestión que aun sigue en “Narnia”, que no se dió cuenta que hace tan solo unos meses tuvo un duro revés electoral y que sigue creyendo estar subida a un corcel blanco y brioso cuando en realidad está en un pony de feria cansado de ser usado para fotos con chicos.

Y por supuesto, la culpa sigue siendo de los otros. Autocrítica menos cero. La intendente en declaraciones mediaticas, volvió a plantear situaciones que solo ella ve, sigue destruyendo puentes hechizada con los sonidos de ese entorno del fracaso que le susurra al oido las endulzantes melodías que ella quiere escuchar. Pero cuidado, la manzana cada vez está más rodeada. Simplemente por lo que, desde estas columnas, venimos marcando hace rato: la realidad está a la vista de todos, de la puerta del Municipio para afuera. Ayer, varios se la encontraron cara a cara y se dieron cuenta que no huele nada bien.