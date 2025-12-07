Barrio La Esmeralda: reclamo por abandono de calles

Residentes del barrio La Esmeralda han expresado su profunda frustración y preocupación por el «estado espantoso» de las calles internas, que según los vecinos, están causando serios daños a sus vehículos y afectando su capacidad para salir y volver a sus domicilios. Los reclamos, dirigidos a la Municipalidad, aseguran no haber recibido ninguna respuesta formal ni acciones concretas hasta el momento.

La denuncia de los vecinos se centra en la falta de obras en el interior del barrio La Esmeralda. Las calles más afectadas por el deterioro son la Avenida Cosentino, en el tramo comprendido entre Ormaechea y Quinquela Martín, y la calle Ormaechea “prácticamente en toda su extensión”. Varias calles adyacentes también han sido calificadas como «espantosas» por los residentes.

Los vecinos describen la situación con la presencia de «huellones y pozos» que vuelven las arterias «intransitables». Además, señalan que el agua no está siendo encauzada correctamente y que “no recuerdan la última vez que una máquina pasó a realizar arreglos”.

Los denunciantes destacan que los únicos trabajos de mantenimiento que se han realizado en la zona se concentran en puntos específicos (En Quinquela Martín se han realizado obras «de punta a punta» / en la Alfonsina Storni se observaron trabajos entre Frondizi y 25 de Mayo) lo que genera un sentimiento de abandono en el resto del barrio:

Los vecinos aseguran que, aparte de estas excepciones, «el resto es un desastre» y lamentan que, a pesar de los reclamos realizados, no han obtenido ninguna respuesta, ni escrita ni en hechos, por parte de la municipalidad. Esta vez hacen el reclamo a través de los Medios ya que «suele tener mejores respuestas que la municipalidad», concluyeron los residentes.