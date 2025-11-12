Barenghi: «En Bragado aún no es tan grave»

El intendente del distrito de Bragado, Sergio Barenghi, brindó detalles en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) de la emergencia hídrica que también vive su distrito y de la reunión mantenida en los últimos días con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y con autoridades provinciales y nacionales.

Consultado por la situación en el partido de Bragado expresó que “Bragado es receptor de gran parte del caudal de agua de la cuenca del Salado, aproximadamente dos millones y medio de hectáreas, a través de río Saladillo y los canales Mercante y San Emilio, que recorren gran parte del oeste de la provincia y todos desembocan en Bragado, en la laguna municipal”.

El intendente de Bragado aclaró que «siempre estamos en situación de riesgo, porque el agua pasa muy cerca y estamos terraplenados (sic)».

Sobre los caminos manifestó que en muchos casos a los arreglos se los vuelve a llevar el agua y hay que volver a repetir las tareas. Las localidades de Comodoro Py, Olascoaga y Asamblea son las más afectadas, pero no están aisladas y se mantienen conectadas con la ciudad cabecera.

Fue claro al aclarar que “no estamos con la gravedad de otros distritos, pero de todas maneras el agua sigue entrando y esto requiere obras de magnitud. Por suerte el gobernador ha tomado la decisión de incluir en el presupuesto 2026 el Nodo Bragado que es una obra muy importante de canalización y es una obra complementaria del Plan Maestro del Salado”.

Sobre esta última labor el intendente bragadense se explayó con detalles de todo lo que representarían esas obras estructurales de magnitud para facilitar la salida de agua de forma mucho más rápida, cuyo montó mensuró en 130 mil millones de pesos.

Barenghi no negó conflictos con productores rurales, nada distinto a lo que pasa en otros distritos: en las últimas horas, productores de Bragado apuntaron contra la gestión del intendente alegando que el gobierno municipal no impulsó ninguna obra hidráulica para mitigar las fuertes inundaciones que hoy sufre el municipio y varios distritos linderos. Barenghi no obstante minimizó el impacto de esos reclamos alegando que hacen un uso político de ello.

Tampoco dejó de reconocer lo que aporta el sector agropecuario y se sinceró en su decisión de mejorar los caminos. Consideró positiva la llegada y anuncios de autoridades nacionales cuya presencia creyó indispensable, “pero que ese compromiso sea más firme y estable y que perdure en el tiempo para salir de esta crisis”.

Barenghi, el 22 de octubre de 2023 fue electo intendente, al derrotar con el 47,97% de los votos al jefe comunal Vicente Gatica, de Juntos por el Cambio, que iba por la reelección. Es, además empresario, propietario de Espuma Bragado SRL que fabrica los colchones y somier “Sileo” y “Bosqueto”, este último con una sucursal en la ciudad de 9 de Julio.