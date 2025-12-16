Baldíos y terrenos limpios, sin concesiones

La Municipalidad de 9 de Julio emitió un recordatorio sobre la obligatoriedad de mantener los terrenos baldíos en óptimas condiciones de limpieza. Esta medida busca reducir los focos de reproducción del mosquito transmisor del dengue y evitar también la proliferación de roedores, factores que se ven potenciados por las condiciones climáticas actuales que favorecen el crecimiento de malezas.

La normativa vigente, bajo la Ordenanza N.° 4547, faculta al municipio a intimar a los dueños de predios abandonados para que realicen el saneamiento correspondiente. Según el artículo 63 de dicha norma, el incumplimiento de las tareas de limpieza derivará en la aplicación de multas con un valor mínimo de cuatro módulos. Asimismo, la autoridad local advirtió que, de ser necesario, el municipio ejecutará la limpieza por cuenta propia y cargará los costos del servicio al propietario del inmueble.

Las autoridades locales solicitaron el compromiso de los vecinos para sanear patios y terrenos, eliminando cualquier objeto que pueda acumular agua o servir de refugio para vectores de enfermedades. Con estas acciones, se busca garantizar la seguridad del entorno y proteger la salud pública de toda la comunidad frente a los riesgos sanitarios de la temporada, además de tener una ciudad más limpia.