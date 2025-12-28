AutomotoClub Nuevejuliense: Nueva gestión en marcha 

Tras la reciente asamblea institucional, las nuevas autoridades del AutomotoClub Nuevejuliense iniciaron oficialmente su mandato para el período 2025–2027. El encuentro, liderado por el presidente Juan Guillermo Vadillo y el vicepresidente Alejandro Banchero, sirvió para formalizar la estructura de la conducción y establecer las prioridades de la agenda inmediata.

Conformación de la Comisión Directiva:

Presidente: Juan Guillermo Vadillo

Vicepresidente: Alejandro Banchero

Secretario: Marcelo Lassere

Prosecretario: Emanuel Rodríguez

Tesorero: Marcos Rodríguez

Protesorero: Juan Pedro Vadillo

Vocales Titulares: Juan Pablo Bouflet, Pablo Nievas, Agustín Vanina, Santiago Pérez, Pablo Arcaria y Gabriel García.

Vocales Suplentes: Napoleón Parietti y Carlos Fullana.

Revisores de Cuentas: Maximiliano Torres y Luciano Granzella.

Durante la sesión, la dirigencia puso el foco en la planificación de la temporada 2026. Los ejes principales de la gestión estarán centrados en un ambicioso plan de obras de infraestructura para el Autódromo Ciudad de 9 de Julio, el fortalecimiento institucional y la optimización de las actividades en el predio.

Desde la conducción destacaron que el objetivo es sostener una «gestión ordenada y de diálogo permanente» para consolidar el crecimiento deportivo del club y su impacto en el automovilismo regional. En los próximos días, las distintas áreas operativas comenzarán a ejecutar la agenda técnica y administrativa proyectada.