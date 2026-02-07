Asumió el Juez de Paz interino



Ayer viernes al mediodía, la Intendente Gentile puso en funciones al nuevo Juez de Faltas Interino, el Dr. Pedro Rebottaro. Fue en el despacho de la propia intendente, en un acto intimo del cual también participó Roberto Solís, el otro Juez de Faltas local.

Rebottaro estará en esa función por 90 días, reemplazando a la renunciante María Florencia Valinoti, quien dejó el cargo en la previa del comienzo de lo que iba a ser su juicio político. El nombre de Rebottaro fue aprobado por el Consejo Deliberante de manera interina hasta que se designe a la persona que se quede con ese cargo ya de manera efectiva.