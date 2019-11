Arrancaron las competencias en el 34° festival internacional de cine de Mar del Plata

Por segundo año consecutivo, el Festival desarrolló el Foro de Cine y

Perspectiva de Género; la actriz Graciela Borges, homenajeada con el Astor

a la Trayectoria, inauguró en Villa Ocampo una nueva edición del ciclo de

cine al aire libre con la presentación de su último trabajo en cine, “El

cuento de las comadrejas”, además, el INCAA firmó un convenio con los

responsables de Cultura de las 24 provincias del país para la entrega de

equipamiento para el programa Cinemóviles, que lleva cine argentino a los

lugares más remotos del país.



Mar del Plata, 11 de Noviembre de 2019.- En el segundo día del 34°

Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y como un homenaje a quien

fuera el presidente del festival por más de diez años, se proyectó “Soy

lo que quise ser”, el documental sobre José Martínez Suárez que refleja

toda una vida dedicada al cine. La película fue presentada por sus

directoras Mariana Scarone y Betina Casanova, junto a Fernando Rodríguez,

programador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y estuvo

acompañada por el cortometraje inédito Cañaseño, de Jorge Durán y

Fernanda Sanjurjo.



La Competencia Internacional abrió con las proyecciones de “O que

arde”, de Oliver Laxe, y “Scattered Night”, de las directoras

surcoreanas Kim Sol y Lee Ji-hyoung. “Reescribimos constantemente. Estamos

todos muy interesados en hacernos de espejo entre nosotros”, contó

Santiago Filliol, guionista de “O que arde”, que participa del Festival

gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su

Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) en la

modalidad de Movilidad.



En Competencia Latinoamericana se presentó la producción del boliviano

Carlos Piñeiro “Sirenas”, junto con el documental “Lemebel”, de

Joanna Reposi Garibaldi, que retrata la vida y la obra del multifacético

artista chileno.



En la primera función de Competencia Argentina se proyectó “La

botera”, presentada por su realizadora, Sabrina Blanco.



“Circumplector”, de Gastón Solnicki; “Monstruo Dios”, de Agustina

San Martín; “Nos devoraba el fuego”, de Lucía Granda; “Playback.

Ensayo de una despedida”, de Agustina Comedi, “Suquía”, de Ezequiel

Salinas; “El fuego que vimos”, de Pilar Condomí y Candelaria

Gutiérrez; “La enorme presencia de los muertos”, de José María

Avilés; “Persona 5”, de Ulises Conti; “Pinball”, de Nicanor Loreti

y “Una película hecha de”, de Malena Solarz y Nicolás Zukerfeld fueron

los films presentados en la Competencia Argentina de Cortos .



Dentro de la competencia Estados Alterados se presentaron la producción

española “Príncipe de Paz”, de Clemente Castor, y “Nona. Si me

mojan, yo los quemo”, coproducción de Chile y Corea del Sur, dirigida por

Camila Donoso.



La gran actriz Graciela Borges, homenajeada en la apertura del festival con

el Astor a la Trayectoria inauguró en Villa Ocampo una nueva edición del

ciclo de cine al aire libre con la presentación de su último trabajo en

cine, “El cuento de las comadrejas”, realizada por el director argentino

ganador del Oscar Juan José Campanella. Antes de la película se proyectó

el cortometraje “Los dos cines de Yody Jarsún”, de Alejandro Gallo

Bermúdez, programado por Cine.ar.

“Vine para presentarles una película que no es sólo mía, reúne a

actores estupendos y . copia en broma a “Los muchachos de antes no usaban

arsénico”, que fue la película maravillosa de Josecito Martínez

Suárez, a quien está dedicado este Festival. De hecho, él hizo el guión

con Campanella y estaba feliz con el resultado”, contó Borges



Además, se realizó un homenaje a Jonas Mekas. En el cine Ambassador se

proyectó “Walden: Diaries, Notes and Sketches”, película de este

cineasta, poeta y artista lituano-americano considerado un referente del

cine norteamericano de vanguardia, que murió este año. También se

mostraron las retrospectivas de Nina Menkes, Djibril Diop Mambéty y John M

Stahl.



FORO DE CINE Y PERSPECTIVA DE GÉNERO



Por segundo año consecutivo, el Festival Internacional de Cine de Mar del

Plata fue sede del Foro de Cine y Perspectiva de Género, el encuentro de

reflexión e intercambio de experiencias que busca construir igualdad en los

diferentes ámbitos del cine.

“Este foro intenta plasmar todas las miradas para cuestionar la impronta

patriarcal en la que estamos inmersos, e incorporar de manera transversal la

perspectiva de género”, dijo la directora artística del Festival,

Cecilia Barrionuevo.



El encuentro tuvo como oradoras a Nina Menkes, referente del cine

independiente y feminista norteamericano; Albertina Carri, directora y

productora representante del nuevo cine argentino; Eleonor Faur, socióloga

especializada en políticas de género; Catalina Dlugi, periodista y

crítica de cine, más la actriz brasileña Carol Duarte y la actriz trans

Romina Escobar.

“Supongo que no fui invitada por mujer, cineasta o lesbiana y tampoco por

pornógrafa. Luego de pensar mucho por qué me invitaron a mí a exponer en

este espacio de participación con perspectiva de género, lo primero que

pensé, es que me convocaron porque pago las cuentas. Es decir, soy una

persona que crea imágenes y relatos siempre al borde de lo digerible y que,

sin embargo, sigue siendo parte de esta trama capitalista y patriarcal en la

que vivimos”, explicó Albertina Carri.



FIRMA DEL CONVENIO CINEMÓVILES



El INCAA y los responsables de Cultura de las 24 provincias del país

firmaron el convenio que formaliza después de veinte años la entrega de

equipamiento para el programa Cinemóviles, que lleva cine argentino a los

lugares más remotos del país.

“La tarea que se hace desde cinemóviles es central. Hacer este aporte y

haber trabajado desde lo institucional con ustedes es un gran mérito para

nosotros. Este programa y el convenio que lo formaliza por primera vez tiene

que ver con una política que no sólo pone el foco en la producción, sino

también en la exhibición y desarrollo de nuevas audiencias”, dijo el

presidente de INCAA, Ralph Haiek.

Por las provincias estuvieron presentes el subsecretario de Coordinación

Cultural de Chubut, Dagoberto Eugenio Merino Espinoza, la secretaria de

Turismo y Cultura de Entre Ríos, Ana Carolina Gaillard, el subsecretario de

Cultura de Formosa, Antonio Alfredo Jara, el secretario de Cultura de Jujuy,

Luis Medina Zar, la secretaria de Cultura de La Pampa, Adriana Lis Maggio,

el coordinador de Medios Audiovisuales de la La Rioja, Luis Zárate, el

secretario de Cultura de Río Negro, Ariel Ávalos, Secretario de Cultura de

Salta, Sergio Mariano Bravo, el director de Acción Territorial de San Juan,

Francisco Guevara, el director de Recursos Audiovisuales de Santa Cruz, Juan

Leonardo Carrazán, el coordinador del Departamento Cinemóvil de Santiago

del Estero, Sr. Mario Gorostiaga, el vicepresidente del Ente Cultural de

Tucumán, Martín Ruiz Torres, y la gerente operativa de Industrias

Creativas del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Lara

Manguel.

