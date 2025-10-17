Ariel Pesce: “Nos llevamos un balance muy positivo”

El Director de Deportes del municipio de 9 de Julio atendió el llamado de ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) desde Mar del Plata donde asiste como responsable deportivo de la delegación nuevejuliense a los Juegos Bonaerenses 2025. Delegación que estuvo integrada por jóvenes y adultos mayores.

Los Juegos bonaerenses tienen múltiples facetas más allá de la competencia deportiva, como los aspectos culturales, sociales y de inclusión que se celebraron en la edición de este año. Se destacó la participación de personas con discapacidad, adultos mayores, trasplantados y en actividades culturales, así como el concurso de un spot sobre salud mental, la creación de una mascota y el espíritu de compañerismo y solidaridad entre los miles de participantes.

Pesce destacó “nos llevamos un balance muy positivo, independientemente de las medallas logradas” a la par de agradecer a padres de los participantes y a clubes que permiten el desarrollo deportivo de la juventud de todo el distrito de 9 de Julio.