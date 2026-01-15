Ardió el basural

El basural a cielo abierto volvió a arder a lo largo del miércoles, un clásico de los veranos, en especial cuando las temperaturas se tornan agobiantes. Casi sobre la medianoche, este medio se comunicó con César Gatti, Segundo jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, para conocer cómo estaba la situación ya que, ni bien comenzada la noche, tanto el humo como el olor característico de basura quemada invadieron intensamente gran parte de la ciudad.

Gatti comentó que los bomberos levantaron servicio cerca de las 20 horas ”porque de noche no se puede trabajar en el basural ya que no es seguro”. Confirmó que quedaron “varios focos prendidos” la mayoría en el centro del basural donde no se puede llegar salvo con máquinas, las que quedaron trabajando con gente de la municipalidad “hasta que se pudiese ya que no hay iluminación”, controlando que la planta recicladora no corriese riesgo. Además agregó que hoy a la mañana se iba a seguir trabajando removiendo y “veremos lo que nos depara”. A su vez, la Municipalidad emitió un comunicado en el cual expresa, más allá de una breve descripción de lo ocurrido, que realizó “la correspondiente denuncia penal” para que se abra una investigación sobre “las causas del hecho y se determine la responsabilidad de quienes hayan provocado esta situación”, dejando claramente expuesta la sospecha, casi la certeza, de la intencionalidad del incendio.