Andrea Passerini: «Con los antagonismos no construimos nada»

La candidata a Senadora en primer lugar en la Cuarta Sección electoral por la Alianza Potencia expresó en Temprano para todo (Supernova 97.9) que su espacio es “una alternativa para las elecciones del 7 de septiembre que se define anti kirchnerista y contraria a armados políticos pocos virtuosos donde se reciclan los políticos de siempre”.

La referente principal de Potencia es la abogada y ex número dos de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico próxima candidata a Diputada Nacional.

Passerini, productora láctea en el partido de Carlos Casares también se refirió a la situación hídrica del distrito vecino que pone en riesgo el trabajo y el destino de 12 familias que trabajan en su tambo. Y también dijo que tiene “compromiso de construir una alternativa responsable, moderna y profundamente ética para los bonaerenses, con una visión de provincia que se apoya en el desarrollo productivo del interior”.