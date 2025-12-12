Amenazas y heridas graves de un vecino a otro

Adrián Figueroa relató en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) la agresión sufrida de manos de un vecino a su domicilio quién primeramente lo increpó a la salida de su trabajo, con amenazas de muerte incluida que alcanzó a su esposa, reprochándole el deposito de un pack de ladrillos frente a su domicilio. Acto seguido, lo invitó a que vaya a su comercio -una gomería- para arreglar el problema, pero allí fue donde Marcelo Molina, (el agresor) según palabras de Figueroa lo apuñalo en las dos piernas.

Figueroa, que se encuentra sin trabajar y con parte médico desde el día del hecho, el 28 de noviembre último, en silla de ruedas, sin caminar y sin poder apoyar ninguna de sus extremidades inferiores, según recomendación médica.

Siempre según la versión de Figueroa, su agresor tiene usurpado no solo el comercio de la gomería sino el domicilio: “es un okupa” describe. También cuenta de lo conflictivo de su vecino y de tener problemas con otros vecinos, en algunos casos con denuncia policial incluida, pero también hay temor a represalias y muchos no se atreven a realizarla por quien ya protagonizó altercados similares al gritar, insultar o pretender atacar a otras personas.

“Solo quiero que se haga justicia” dice Adrián Figueroa.

La Fiscalía ya ha tomado intervención en el caso y se aguardan medidas judiciales contra Molina, acusado de intento de homicidio agravado por el uso de arma blanca y amenazas, no solo a Figueroa sino a su esposa e hijos.