Alejandro Re se despidió de San Martín

El profesor Alejandro Re recibió un emotivo reconocimiento el pasado viernes 19 tras concluir una trayectoria de 24 años en la formación deportiva del Club San Martín. El homenaje, organizado por la Subcomisión de Fútbol Infantil, contó con la participación de jugadores de divisiones inferiores, exjugadores, directivos y amigos, quienes destacaron su legado en la formación humana y deportiva de diversas generaciones.
La ceremonia tuvo lugar luego de los encuentros del Torneo de Inferiores de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, donde los deportistas formaron un pasillo de honor para saludar al entrenador. El acto central incluyó la participación de su familia, quienes le hicieron entrega de un cuadro conmemorativo que resalta los valores fundamentales que Re promovió durante más de dos décadas en la institución.

El profesor se retira del Club San Martín para iniciar un nuevo proyecto deportivo personal. Tanto padres como dirigentes coincidieron en señalar que su labor trascendió lo estrictamente futbolístico, dejando una huella profunda en la identidad del club y en el desarrollo personal de quienes pasaron por sus equipos.

 

