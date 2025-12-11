Adorni: «Argentina era tierra arrasada»

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en Casa Rosada por los primeros dos años de gestión del presidente Javier Milei.

«El 10 de diciembre de 2023, hace exactamente dos años, Javier Milei asumía como presidente. Ese día, desde las escalinatas del Congreso, expresaba: ‘Damos por terminada una larga historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la

reconstrucción de nuestro país'», recordó Adorni, quien describió como «tierra arrasada» el país que encontraron al asumir y calificó como «triste» la herencia que dejó el Gobierno de Alberto Fernández.

«La inflación era de más del 200% anual; más de seis de cada diez niños estaban por debajo de la línea de pobreza; el déficit era de 15 puntos; había piquetes y múltiples asesinatos en Rosario. Era tierra arrasada. La política dejó de estar al aservicio de las personas y las personas habían pasado a ser mano de obra de la política», dijo. Y añadió: «Revolearon bolsos; hicieron un vacunatorio VIP; organizaron fiestas durante la pandemia y se beneficiaron de la obra pública».

Tras ello, señaló: «Esa era la Argentina con la que nos encontramos en 2023. Por eso la reconstrucción se centró en tres mandatos esenciales: pulverizar el déficit y la inflación; garantizar el orden público y sacarle el peso del Estado a los argentinos. El objetivo final de esta reconstrucción es que los argentinos recuperen su libertad«.

En otro pasaje de su alocución, Adorni se refirió también la inserción en el plano internacional. Destacó el alineamiento con Israel y Estados Unidos y la asistencia financiera de la Casa Blanca.

Asimismo, calificó de «excelso» el trabajo del ministro de Economía Luis Caputo y aseguró que Argentina «volvió a ser tierra de estabilidad, crecimiento e inversiones». En el plano económico, también destacó la baja de la pobreza y la suba del salario mínimo -dijo que pasó de 300 a 1100 dólares- y la actualización de las jubilaciones en función a la inflación que mide el INDEC. Otro eje que mencionó Adorni fue el de las privatizaciones y la reducción de la planta pública mediante desvinculaciones y eliminación de distintos organismos del Estado.

«Estos logros fueron posible no sólo gracias al inequívoco rumbo trazado por el presidente Javier Milei, sino también al ingenio, la perseverancia y la convicción de cada persona que trabajó día y noche para hacer realidad estos objetivos», indicó el ministro coordinador, quien luego le agradeció a cada uno de los integrantes del Gabinete.

«En diciembre de 2023 Argentina estaba sumida en una crisis terminal. El acompañamiento de todos fue fundamental para salvaguardar los destinos de la Nación. hoy vemos el futuro como una oportunidad y vemos una verdad básica: un país está bien gobernado si sus ciudadanos pueden vivir en libertad y buscar prosperidad», siguió el ministro, quien, aun en su nuevo cargo, sigue oficiando como vocero del Gobierno.

Envalentonado por la victoria de octubre, y de cara al futuro, dijo que «en las últimas elecciones los argentinos eligieron afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina» y aseguró que «la gran mayoría de la política ha escuchado este mandato».

«Por primera vez en un siglo, somos muchos más los que queremos dar vuelta la página del país que quienes quieren aferrarse al pasado. Tenemos una oportunidad histórica y le extiendo mi compromiso a cada uno de los argentinos: Esta oportunidad, no la vamos a desaprovechar», concluyó. (Filo.news)