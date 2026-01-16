

El tradicionalismo está de luto por el fallecimiento del Jorge García, conocido popularmente como el «Paisano Mireya», este viernes 16 de enero, a los 73 años.

Oriundo de la localidad de Dudignac, fue una figura central en la preservación del verso criollo y el arte del recitado. Su partida marca el fin de una era para los festivales rurales y las jineteadas, donde su voz profunda y su conocimiento del campo lo convirtieron en un referente indiscutido.

Nacido en un entorno rural, el «Paisano Mireya» forjó su identidad entre las labores del campo y la poesía gauchesca. A lo largo de su carrera, se destacó no solo como recitador, sino también como animador de grandes encuentros tradicionalistas en todo el país.

Durante varios años, fue el encargado de conducir el Campeonato Federal del Asado en la Ciudad de Buenos Aires, llevando el espíritu del interior al corazón de la capital. Sus interpretaciones de poemas como «Los bastos del abuelo» se convirtieron en clásicos que circularon ampliamente en peñas y programas de radio especializados. Y en su Dudignac, era un hombre de esfuerzo, habiendo trabajado también en sectores como la telefonía y la producción rural, sin abandonar nunca su vocación artística.

La noticia ha generado una profunda tristeza en el ámbito del folclore regional. Colegas y seguidores han destacado su capacidad para transmitir los valores de la «paisanada» con autenticidad y respeto. Sus restos están siendo velados en su pueblo natal, donde se espera una despedida con honores gauchos. Con la muerte de Jorge García, el verso criollo pierde a uno de sus «decidores» más auténticos, un hombre que supo transformar la cotidianidad del campo en arte perdurable. Adiós Paisano!