A la carga con Buldain

El empresario de logistica de transporte para la activdad agropecuaria, Cristian Buldain estuvo en “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9) haciendo un balance del 2025, un año signado por el agua en el distrito. En ese contexto expresó que “ tal como se preveía, la campaña fina fue mala, solo un 20% cosechado en la zona en un año bajo agua”. Y tambien mencionó como los servicios de logistica tuvieron que adaptarse a la limitante impuesta por los caminos cortados e intransitables. “No pudimos entrar a hacer nuestro trabajo”, expresó Buldain, pero aun asi estima que la campaña de gruesa va a cambiar el panorama y ahora su rubro, el de logistica de camiones, está poniendose a tiro. Para cuidar los caminos que aun no están totalmente recuperados , Buldain dice que estan trabajando “a conciencia” por eso sus camiones y de otros colegas salen con menos carga, un hecho que beneficia a toda la actividad después de lo que fue la inundación. Apela a la “ responsabilidad colectiva”, pero que tampoco hay un ente que regule esta parte de la actividad.

Con el predio de su empresa en ruta 65 y la avenida Compairé, Buldain deatlló los otros servicios que le brinda a los productores, que incluye la balanza para camiones con granos y animales, trámites de traslado y analisis de estado de grano.