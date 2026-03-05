Carne con temperatura en aumento

Hay precios que funcionan como termómetro social. En la Argentina, ninguno tan sensible como el de la carne. Cuando el kilo se dispara, no es sólo un problema de mercado, es una señal de algo más profundo que se está moviendo debajo de la economía. Hoy ese termómetro marca fiebre.

El precio de la carne vacuna volvió a trepar a niveles que para muchos hogares se volvieron directamente inaccesibles. Cortes que superan los $20.000 por kilo ya no son excepción en las góndolas. Y lo paradójico es que la suba ocurre en un contexto donde hay menos animales y menos faena.Según estimaciones del sector, el stock ganadero pasó de unos 51 millones de cabezas en 2023 a alrededor de 49 millones en la actualidad. No parece una diferencia monumental en términos estadísticos, pero en un mercado tan sensible como el de la carne, dos millones de animales menos cambian la ecuación. El resultado es una tensión clásica: menor oferta y precios en alza.

Desde la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) admiten que el año comenzó con una dinámica inusual: cayó la faena en enero y, al mismo tiempo, los precios subieron con fuerza. Una combinación que anticipa nuevos ajustes en las carnicerías. El propio titular de la entidad advierte que las subas podrían moverse entre el 10% y el 15% en los próximos meses. Es decir, el problema no terminó.

El dirigente rural Eduardo Buzzi plantea el diagnóstico con crudeza. Según su lectura, el actual escenario reproduce una película conocida en la historia económica argentina: concentración productiva, caída del consumo interno y mayor orientación exportadora.

En ese esquema, algunos ganadores existen, pero son pocos. Los productores de gran escala, con espaldas financieras y volumen de producción, pueden atravesar mejor el nuevo ciclo. Para los medianos y pequeños establecimientos —los de 300 o 400 hectáreas hacia abajo— la ecuación se vuelve mucho más frágil. El resultado es un mercado cada vez más segmentado.

La carne, históricamente uno de los pilares de la mesa argentina, empieza a comportarse como un bien cada vez más selectivo.

En la Argentina, además, ningún precio se mueve en soledad. El combustible sube algunos puntos y el impacto se multiplica en toda la cadena: transporte, logística, producción y comercialización. Un camión que trae fruta del Alto Valle o carne desde el interior ya no cuesta lo mismo que hace apenas unos meses. Ese efecto dominó termina inevitablemente en la góndola. Por eso la discusión sobre el precio de la carne no puede limitarse a la ganadería. Es también una discusión sobre costos estructurales, logística, combustibles y presión impositiva.

La carne tiene en la Argentina una dimensión que trasciende lo económico. Es parte de la identidad cultural, del ritual social, del famoso asado del fin de semana que durante décadas funcionó como símbolo de prosperidad popular. Cuando ese símbolo se vuelve inaccesible, la señal política es potente.

La pregunta que empieza a circular en el sector es si el país está atravesando un simple ciclo ganadero, algo relativamente habitual, o si se está configurando un cambio más profundo en el mercado alimentario argentino. Si la carne está atravesando una crisis pasajera o si está empezando a convertirse en un lujo.