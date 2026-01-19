9 de Julio recibió un subsidio para caminos

El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha formalizado una asistencia económica clave para dos distritos del interior que enfrentan graves dificultades tras las recientes inundaciones. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la administración bonaerense destinó fondos específicos a los municipios de Nueve de Julio y 25 de Mayo, con el objetivo de mitigar el impacto del agua en sus infraestructuras básicas.

Esta medida se inscribe dentro del «Programa de Reconstrucción y Transformación Provincial 6 por 6», una iniciativa impulsada por el gobernador Axel Kicillof que busca fortalecer la infraestructura rural y la accesibilidad en el territorio provincial. Los recursos, que suman más de 150 millones de pesos entre ambas localidades, tienen una finalidad estrictamente operativa y urgente.

Para Nueve de Julio se asignó un subsidio de aproximadamente 87 millones de pesos. Por su parte, el distrito de 25 de Mayo, bajo la gestión de Ramiro Egüen, recibirá una suma de 70 millones de pesos. En ambos casos, el decreto estipula que el dinero debe ser utilizado exclusivamente para la adquisición de combustible e insumos necesarios para la reparación y mejora de los caminos rurales.

La situación en estas zonas ha sido crítica debido al anegamiento de rutas y senderos que conectan centros productivos y escuelas rurales. El componente del programa bajo el cual se otorgan estos fondos, denominado Caminos e Infraestructura para la Accesibilidad Rural, pone el foco en garantizar el movimiento diario de actividades esenciales, como los tambos y las granjas apícolas y porcinas, que se ven seriamente comprometidas cuando los caminos se vuelven intransitables.

La oficialización de esta ayuda llega en un contexto de creciente presión por parte de los sectores agropecuarios, quienes han reclamado de manera insistente por la falta de obras hídricas y el deterioro de la red vial en el interior bonaerense. Con este desembolso, la Provincia busca dar una respuesta inmediata a la emergencia, facilitando que las comunas dispongan de los recursos técnicos necesarios para normalizar la circulación en las áreas más afectadas por el fenómeno climático.