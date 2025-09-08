Triunfo de LLA, debacle del oficialismo y sorpresa peronista

Por Redacción Extra

La elección de medio término, desdoblada, tuvo su impacto en 9 de Julio. A contramano de casi toda la provincia, La Libertad Avanza se alzó con un rotundo triunfo. La lista encabezada por Héctor Carta obtuvo, faltando escrutar una mesa, 7.133 votos, seguidos por Fuerza Patria 5.943 votos, Nuevos Aires, 5.314, Somos Bs As 2863 votos, la vecinal Valores Republicanos 2428 y la izquierda con 332. El desgano y la falta de interÉs tambien tuvieron un alto porcentaje. De cerca de 43mil habilitados para votar, tan solo lo hicieron alrededor de 25.500 vecinos.

Números que dejan varias cosas para analizar e incongnitas, en especial, en el espacio oficialista en donde la derrota ha sido contundente. Un cuarto lugar peleando el puesto con la debutante vecinal. Una vecinal que estuvo cerca de meter un concejal. Pocos votos le faltaron. Pero ha sido un buen debut. Sorpresa, sin dudas, el accionar del peronismo que, a pesar de las marcadas diferencias de sus seguidores y los augurios de una derrota, sin duda que la “provincialización“ ha servido para dar un vuelco y sostener lo que se ponía en juego a nivel local.

Con estos números, LLA metió 3 concejales (Carta, Paladino y renueva Giacomino), Fuerza Patria retuvo los tres lugares que ponía en juego (entran Defunchio, Bianchi y Grizutti), Nuevos Aires pierde uno pero renuevan Palacios y Regalía y el oficialismo tan solo defendió una de las dos bancas que puso en juego, sumando a Pablo Bonfiglio al bloque a partir de diciembre, quedando en una posición aun más incómoda de la que tiene hasta ahora.

Habrá que esperar el impacto concreto de este resultado en a arena local. Un llamado de atención al gobierno de Gentile, a su entorno, a la gestión. Ya en la previa, desde hace meses, se hablaba de cambios en el gabinete, funcionarios con ciclo cumplido y de una conducción que seguia en una realidad paralela. La gente expresó su veredicto. Habrá que ver si toman nota. Dato no menor ya que aun le restan 2 años al frente del Municipio.