Tras dos derrotas seguidas, Gentile enfrenta la crisis: «Nueve de Julio está destruido”

Vecinos y sectores productivos denuncian desidia en el mantenimiento urbano y rural, falta de empleo, problemas en servicios esenciales y ausencia de respuestas.

María José Gentile atraviesa una crisis política profunda en Nueve de Julio, tras perder en menos de dos meses dos elecciones consecutivas frente a La Libertad Avanza. La primera derrota se registró en las elecciones a concejales, cuando la lista de Somos quedó relegada al cuarto lugar, y luego volvió a sufrir el castigo electoral en las elecciones legislativas nacionales.

Los problemas que atraviesa la ciudad son cada vez más visibles. Como ya reflejamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, se multiplican las quejas por caminos rurales intransitables, baches y semáforos fuera de servicio, localidades olvidadas y la falta de empleo que empuja al desarraigo de familias enteras. A esto se suman las denuncias por subejecución de fondos en áreas clave, como salud y educación, que profundizan el descontento y el descreimiento hacia las autoridades locales.

Los vecinos también advierten por la acumulación de basura, la ausencia de mantenimiento en canales y bocas de tormenta —lo que agrava las inundaciones— y la falta de respuestas concretas del Ejecutivo frente a los reclamos de productores y comunidades afectadas.

En esta oportunidad, hablamos con Luis Moos, concejal de La Libertad Avanza, quien analizó la doble derrota de Gentile, el mensaje de las urnas y la crítica situación que atraviesa la ciudad. Destacó la necesidad de transparentar la gestión pública, trabajar cerca de los vecinos y poner en evidencia las irregularidades que, según su visión, explican el descontento y el castigo electoral hacia el oficialismo local.

–En primer lugar, ¿cómo interpreta el contundente triunfo de La Libertad Avanza en Nueve de Julio en las elecciones legislativas nacionales?

En primer lugar, hay que recordar que nosotros ya habíamos ganado en septiembre con una victoria muy importante, y estábamos convencidos de que en esta elección íbamos a mejorar. Finalmente, obtuvimos el 53% de los votos, lo cual fue un resultado contundente.

Más allá de que la elección se nacionalizó y hubo un fuerte arrastre hacia nuestro espacio, en Nueve de Julio hay que tener en cuenta algo clave: competimos sin alianzas. Fuimos solos, sin acuerdos con otros sectores, especialmente con el PRO. No hubo posibilidad de entendimiento porque nosotros hemos realizado denuncias penales contra la intendenta municipal, que es referente de ese espacio. Por razones éticas, no podíamos hacer un acuerdo con alguien a quien habíamos denunciado.

Pero más allá de eso, creo que el resultado es el premio de la gente a un trabajo constante, al acompañamiento que venimos haciendo desde el primer día, marcando una realidad: la necesidad de transparentar la función pública.

–¿A qué se refiere cuando habla de transparentar la función pública?

Porque venimos de muchos años en los que predominó la oscuridad, en los que parecía que todo era posible. Nosotros empezamos a investigar, a denunciar y a exponer muchas irregularidades, aunque todavía queda muchísimo por hacer.

También trabajamos muy cerca de la gente, escuchándola e interpretando lo que necesita. Sabemos que desde el Concejo no podemos hacer grandes transformaciones como el Ejecutivo, pero sí podemos aportar ideas, controlar y denunciar lo que está mal, lo que alimenta el descreimiento de la sociedad hacia la política.

Desde nuestro bloque siempre dijimos que queríamos que la gente vuelva a creer en la política, en esa institución tan importante que muchas veces se ha dañado, y me incluyo. Ese fue nuestro objetivo, y creo que la gente nos premió por eso.

–Aunque fue una elección nacional, ¿considera que el resultado también tiene impacto local? ¿Supone un llamado de atención para el oficialismo y para el liderazgo de la intendenta?

Sí, sin dudas. En septiembre ya se había visto eso. Le doy un ejemplo: cuando el oficialismo ganó en su momento, obtuvo casi 14 mil votos. En septiembre perdieron cerca de 12 mil y quedaron cuartos, a pesar de tener el Ejecutivo municipal, que siempre otorga ventajas por la posibilidad de dar respuestas a la gente.

Lamentablemente, no fue así. Hoy Nueve de Julio es una ciudad destruida, más allá de los problemas hídricos, que también son responsabilidad del Ejecutivo por no haber hecho las obras necesarias ni mantenido las existentes. La gente lo ve, lo palpa, sobre todo en comunidades chicas como la nuestra, donde todos nos conocemos y sabemos cómo actúa cada uno.

–¿En todos estos años de gestión pública, había visto un deterioro tan grande en la ciudad como el actual?

No, para nada. Tengo muchos años en la función pública y jamás vi algo así. En distintas gestiones, de distintos signos políticos, hubo momentos mejores o peores, pero nunca una situación tan extrema como la de hoy.

La situación de Nueve de Julio es gravísima, y creo que en otros niveles de poder no dimensionan lo que está ocurriendo. Hay gente que se va a quedar en la calle. El daño económico es muy serio: tenemos casi un 40% del partido inundado, los caminos están destruidos, es un desastre.

–Los productores se manifestaron frente a la Municipalidad. ¿Obtuvieron alguna respuesta del Ejecutivo?

No, ninguna concreta. Y se lo digo con conocimiento, porque yo fui secretario de Calidad Hidráulica durante una de las inundaciones más grandes que sufrió Nueve de Julio, en 2001.

Lo que veo hoy es que el municipio actúa de forma espasmódica: cuando hay un problema, hacen algo parcial, en un solo sector, pero no hay una planificación de fondo. No se encara un trabajo integral que diga “vamos a resolver este problema estructural y luego avanzar con otro”. No, actúan espasmódicamente. (Grupo La Provincia)