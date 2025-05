Temperatura en aumento

Por Juan Manuel Jara

Si bien estamos entrando en la época de frío, la temperatura de los productores rurales del Partido va en aumento, casi en parámetros de pleno enero y está cerca del punto de ebullición. La imagen del cartel que ilustra esta nota lo deja bien en claro. No solo eso. Esta semana fue presentada una carta dirigida al Presidente del Concejo Deliberante y firmada por casi 40 productores rurales, solicitando poder ir a exponer frente a los concejales sobre el estado de situación y que estén al tanto de todo lo hablado en las reuniones con la Intendente María José Gentile y el Secretario de Obras Públicas Juan Pablo Boufflet.

El agua no solo inundó campos sino que sacó a flote años de trabajos de limpieza de canales y mantenimiento de caminos no realizados o mal hechos. Ha dejado expuestas a las sucesivas gestiones municipales en su no hacer o en su hacer deficiente. Son muchos años acumulados y la realidad los impacta de lleno. Esta bomba se activó en los 8 años de Mariano Barroso, quizás en algunos de Walter Battistella y le explotó en las manos a María José Gentile a tan solo poco más de un año de haber asumido. Asi de simple. Y quien lo dude va encontrar como respuesta las constantes fotos de caminos anegados, vehículos encajados, reclamos y las voces cada vez más sonoras de los productores que pagaron sus tasa de mantenimiento de red vial y canales. ¿Donde fue esa plata? La otra gran pregunta a responder para cuando el agua fluya. Respuesta que deberán dar los responsables de ayer y de hoy a los productores. que fueron quienes la pusieron.

Y son ellos, productores, vecinos, los que hasta ahora llevan la posta en las gestiones para las urgencias, muy por delante del Municipio e, incluso, de la Sociedad Rural. Tal es así que, en estos últimos días, la Intendente y el Secretario de Obras Públicas tuvieron una reunión con Hidráulica Provincial para pedirle máquinas. ¿Qué respuesta tuvieron? Que eso ya estaba en marcha por la gestión del grupo de productores y parte del compromiso asumido por el Ministro de Desarrollo Agrario en la reunión que mantuvieron en La Plata…hace casi un mes! Tarde, una vez más.

Los productores no tienen mucha fé en la gestión municipal, eso está claro. Lo que no quita que hagan los reclamos correspondientes y las reuniones que hagan falta. Tampoco se aferran mucho a la Sociedad Rural en la cual, según se pudo saber, las aguas estarían divididas entre aquellos que quieren apretar el acelerador contra el Municipio y otros que piensan más en no incomodar a la Intendente que en darle respuestas concretas a los productores. Se habla de trabajar en conjunto pero la realidad es que unos funcionan con aeronafta, otros con super y otros con gnc.

Guste a quien guste, lo cierto es que son los mismos productores los que se han movido de forma, hasta ahora, más eficiente (¡término muy usado en el que hacer rural!), son los que han gestionado en base a las necesidades reales y a las urgencias que ameritan soluciones para ahora, no para dentro de unos meses. Y una pregunta: si los canales tradicionales, no son “eficientes” porque a) tardan, b) se demoran, c) son burocráticos, d) demasiado orgánicos, e) o jerárquicos, por qué cuestionar a aquellos que van a una instancia superior y logran respuestas para lo urgente? ¿Al final, lo importante, no es lograr soluciones en el menor lapso de tiempo posible? ¿O hay quien no esté de acuerdo con esto?

El “no hay plata” no debe ser impedimento para gestionar. La semana pasada el mismo Boufflet le comunicó al contratista de una excavadora que llegase hasta la escuela de El Chajá y que parase porque “no tenía más plata”. Era la máquina que originalmente había sido contratada por un grupo de productores de esa zona para limpiar una canal y que, posteriormente, se había acordado que el Municipio pagaba parte del costo para que continuase con los trabajos en el denominado camino de la Virgen. Ese mismo día y -nuevamente- ante la necesidad y urgencia, los productores se comunicaron con el Ministerio de Desarrollo Agrario y lograron, repito, ESE MISMO DIA, que la Provincia se haga cargo del pago de la máquina para que siga con los trabajos. Todo arreglado. Pero…pero….el mismo contratista presentó el presupuesto a la Provincia con un número sustancialmente mayor al que venía cobrando, prácticamente el doble. Obviamente, desde el Ministerio le bajaron el pulgar. Hubo que salir a buscar otro prestador para que continue inmediantamente el trabajo. Este jueves 1 de mayo, los mismos productores recibieron a tres empresas, una de Chivilcoy, otra de Alberti y la tercera de 25 de Mayo, todas con experiencia en obras de gran magnitud y habituadas a trabajar con la provincia, los llevaron a recorrer las zonas y esperan sus presupuestos ya que le solicitaron dos: uno de limpieza de canales y otro de limpieza más el abovedado de camino. Es un tramo de ocho mil metros lineales. Confían que para la semana próxima ya esté nuevamente una máquina continuando ese trabajo. El objetivo es llegar a la primavera, que se prevee llovedora, con todo solucionado, no emparchado.

Cabe aclarar que, en paralelo, sigue en pie la gestión ante Hidráulica provincial para el envio de otra máquina que haga el dragado del canal La Sofía – 12 de Octubre, esperando que se libere alguna de las que actualmente tienen trabajando en Bolívar y en la zona rural de Tornquist.

En la mira también están los camiones y su peso, que en plena cosecha salen cargados con más de 30mil kilos sin importar el cuidado de los caminos y como se utilizan en el deteriorado estado en el que están. Por eso muchos terminan encajados. Y acá se reclama la responsabilidad de las empresa, contratistas y también productores que, en el entendible afán de sacar la cosecha, generan más problemas a los existentes. Hay empresas de Logística que piden la intervención del Municipio para reunir a todas las partes involucradas, lograr un punto de acuerdo y regular con un máximo aceptable de peso (20/22mil kilos) en los camiones para sostener y cuidar lo poco que está aun transitable. Ya hubo atascados y encajados que terminan de romper los caminos y accesos a pueblos, que son utilizados no solo para esa tarea sino para aquellas personas de las localidades, docentes, alumnos, trabajadores del ámbito rural, inclusive, aquellos que deben llegarse hasta alguna localidad o establecimiento por la razón que sea. Porque tampoco falta aquel que cree ser el centro del universo y que toda solución deber ser la suya la primero, y que los demás se arreglen. Siempre alguno aparece.

Para cerrar, esta proactividad de los productores/as afectados y los logros que van obteniendo molesta también a algún que otro político de visión muy de cabotaje que hace llegar algún refunfuneo a niveles superiores. Un chasquibum que se pierde entre tanta pirotecnia de alto poder. El Poder político y la gestión están bajo la lupa, muy observados y marcados de cerca porque vienen atrás, muy atrás. Será casualidad que en las últimas semanas, la Secretaría de Obras y Servicos Públicos haya tenido dos renuncias? Primero, la de Cristian Villa, vinculado a los caminos rurales, y, esta semana, la de Miguel Rumi, encargado de compras del sector. El clima interno no sería el mejor.

Lo importante son las soluciones concretas y rápidas, lleguen de donde lleguen. El pronóstico extendido sigue indicando temperatura en ascenso.