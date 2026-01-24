Sunset dominguero en la estación

Este domingo 25 de enero la Estación de Tren será la sede de una nueva experiencia recreativa denominada «Sunset», una propuesta que busca amalgamar el patrimonio histórico local con las tendencias musicales contemporáneas.

El evento, programado para dar inicio a las 20:00 horas, ha sido diseñado para aprovechar las características climáticas del verano bonaerense y el entorno visual del ferrocarril durante el atardecer. La iniciativa no solo pretende ofrecer un espacio de ocio para los vecinos, sino también poner en valor los espacios públicos a través de expresiones culturales alternativas que fomenten el encuentro comunitario en un ambiente distendido.

La banda sonora de la jornada estará bajo la responsabilidad de siete DJs locales, quienes presentarán sets para acompañar la transición del día a la noche. Entre los artistas confirmados se encuentran Gabriel Schmidt, Pablo Curia y Adriano Legnoverde, junto a Lautaro Gayoso, Kevin Gayoso, Franco Pallero y Enzo Méndez. Esta selección de músicos busca representar la diversidad de la escena electrónica regional, ofreciendo matices sonoros que evolucionarán a medida que avance la noche.

La entrada es abierta a toda la comunidad, subrayando la importancia de generar espacios de expresión para los talentos de la zona. Con esta propuesta, Nueve de Julio se suma a la tendencia global de resignificar edificios históricos mediante la música y el arte, convirtiendo a la estación de trenes en un punto de convergencia generacional bajo el cielo de verano.