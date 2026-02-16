Sociedad Rural: «El tiempo se agota»

La Sociedad Rural local denunció que la recuperación de la red vial es «muy lenta» y reclamó de forma urgente la limpieza de canales estratégicos que no reciben mantenimiento desde hace dos décadas.

En un clima de creciente preocupación por la llegada de la cosecha, se llevó a cabo el pasado viernes 13 una nueva reunión de la Mesa de Emergencia Vial en 9 de Julio. El encuentro, encabezado por la intendente María José Gentile y el secretario de Obras Públicas, Juan Pablo Boufflet, sirvió como escenario para que las entidades agropecuarias manifestaran su malestar ante lo que consideran un retraso crítico en las obras de infraestructura necesarias para el sector.

Pese a que el municipio y la Dirección de Vialidad Provincial presentaron informes sobre la culminación de trabajos en los cuarteles de Dudignac y Morea, y anunciaron el inicio de tareas en El Chajá, 12 de Octubre y Bacacay, la Sociedad Rural de 9 de Julio calificó el ritmo de los trabajos como insuficiente. Hugo Enríquez, presidente de la institución, alertó que actualmente la mitad de los caminos no se encuentra en condiciones de transitabilidad, una cifra alarmante considerando que el 97% del suelo ya está seco y apto para intervenir.

La mayor urgencia radica en la red de canales que evacúan el agua de las zonas productivas. Desde el sector rural se exigió a la oficina de Hidráulica y al Ministerio de Desarrollo Agrario el «blanqueo» y la limpieza de cauces fundamentales como el San Emilio Sur, Arroyo El Gato y Mones Cazón – La Sofía. Según Enríquez, estas vías de drenaje atraviesan puntos estratégicos del partido y no han recibido mantenimiento adecuado en más de 20 años, lo que genera un riesgo hídrico latente si el otoño presenta lluvias normales.

Los productores señalaron que existen trabas burocráticas ante la Autoridad del Agua (ADA) que dificultan la legalización y el saneamiento de estos canales, los cuales son indisociables de la red vial. La advertencia es clara: el tiempo se agota. Con el acortamiento de los días y el descenso de las temperaturas, la «ventana climática» para realizar reparaciones efectivas se cierra, dejando al sector ante un panorama incierto para el transporte de la producción agrícola en las próximas semanas.