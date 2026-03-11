Simulador virtual para costos de construcción

La Municipalidad de Nueve de Julio lanzó un simulador virtual de costos para derechos de construcción. La herramienta, que ya se encuentra operativa en el sitio web oficial de la comuna, busca simplificar la planificación financiera de nuevos proyectos arquitectónicos y urbanísticos en el distrito. El sistema ha sido programado bajo los parámetros de la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente para el ejercicio 2026. Su función principal es ofrecer a arquitectos, ingenieros y propietarios una referencia inmediata sobre los gravámenes que deberán abonar, permitiendo una estimación de costos más precisa antes de iniciar formalmente los trámites burocráticos.

Sin embargo, las autoridades municipales han sido enfáticas al señalar la naturaleza de esta aplicación. El simulador posee un carácter estrictamente orientativo y sus resultados no representan una liquidación oficial ni tienen validez legal automática. El monto definitivo será determinado exclusivamente por las áreas técnicas del municipio tras el análisis exhaustivo de cada expediente, conforme a lo establecido en el Código Urbano y el Código de Edificación.

Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo por dotar de mayor transparencia a la gestión pública, facilitando el acceso a la información tributaria de forma remota. Para aquellos usuarios que requieran precisiones adicionales o asesoramiento técnico personalizado, el municipio mantiene abiertos sus canales de consulta habituales para garantizar que el proceso de edificación cumpla con toda la normativa vigente.