Sí, se puede

Martín Pulero, Secretario de Gobierno del municipio de Alberti, cerró el ciclo de consultas realizadas durante la semana sobre el tratamiento de la basura, la separación en origen y los estados del basural en cada uno de los distritos consultados.

Habló en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) y se sumó a las declaraciones de Franco Flexas, intendente de General Viamonte, Daniel Stadnik, jefe comunal de Carlos Casares, Pablo Fabris, concejal de Bolívar, además de Martín Banchero, Secretario de Vivienda y Urbanismo del municipio local.

Pulero fue categórico y lo reiteró en varias oportunidades que: “nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Teníamos un basural a cielo abierto durante muchos años y se comenzó a trabajar y gestionando distintas políticas públicas para sanear ese basural que hoy no existe más. Hoy tenemos una planta de reciclado, diría modelo para la zona”.

En la entrevista, el Secretario de Gobierno de Alberti dejó varias definiciones interesantes como que “el basural siempre fue un tema de campaña del que nadie se hacía cargo y nos hemos hecho cargo a partir del 2012 con la gestión de la intendenta Marta Médici, que se fue trabajando de a poco, se fue concientizando a la población, con charlas en los colegios y se fue armando un equipo de trabajo en cuanto a la planta de reciclado, concientizando y el trabajo de profesionales y se fue saneando el basural que hoy no existe más. Son 16 hectáreas, de las cuales 8 están con el césped bien cortado; se están instalando paneles solares para abastecer una parte del predio que incluye la planta. Pero también no es que en las otras 8 hectáreas tienen basura ni cava, lo estamos acomodando, pero no hay basura en ningún lado”.

Remarcó el apoyo permanente del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, para gestionar maquinarias, cintas y la trituradora de plástico. Pulero explicó que “el camión recolectaba entre 10 y 12 toneladas todos los días y lo reducimos a 7 toneladas diarias; pero nosotros no hacemos solos las cosas, gestionamos, conseguimos lo elementos, las máquinas, pero si la gente no empieza a separar, a seleccionar los residuos, no se logra. Se pusieron más de 100 canastos verdes en distintos puntos de la localidad, incluso en las localidades chicas del partido y en la recolección diaria hemos bajado entre 3 y 4 toneladas por día”.

“Los canastos verdes son de hierro y alambre que realiza la Escuela Técnica a través de un convenio donde los alumnos en sus prácticas de taller los construyen y el municipio le paga a la cooperadora”. Pulero marca como punto de partida la solución del problema las primeras charlas en los colegios de la médica encargada del área de bromatología.

Algunos otros conceptos que marcan el trabajo realizado y los resultados obtenidos:

“En 2016 un incendio nos obligó a arrancar de cero otra vez y hoy tenemos una planta que recicla, que separa absolutamente todo con 17 trabajadores”.

“La concientización sigue pero lo que fue y sigue siendo fuerte es la que se realiza desde el jardín de infantes y escuelas primarias. Es un trabajo de muchos años”.

“Los residuos que no sirven, que no se pueden reciclar hemos hecho un convenio con el CEAMSE que la municipalidad paga por los kilos que se llevan y que se envían con una batea propia por lo tanto aquí en Alberti no queda nada”.

“Las cubiertas en desuso del partido también van a la planta, pero se envían a una empresa que está al lado del CEAMSE. Allí no se paga solo nos dan un certificado”.

“Tenemos inspecciones del Ministerio de Medio Ambiente por las maquinarias que nos han dado, pero también hay muchas cosas que hemos comprado con recursos propios”.

“En el predio se ha creado un parque infantil con juegos y con buena sombra que mucha gente usa los fines de semana, con mesas con madera plástica de reciclado porque también se ha hecho un convenio con una fábrica de plástico local; nosotros le proveemos el plástico triturado por la máquina que tenemos y nos devuelven madera plástica; con esa madera plástica se han hecho cestos de basura que el público compra y también se han hecho los juegos, bancos, mesas etc.”.

“Cuesta años, tiempo, mucho trabajo, dedicación, gestión”.

“Todo lo que empezó con las charlas de una jefa de bromatología en 2012 terminó en una secretaria de Medio Ambiente y eso fue un compromiso de la gestión y un compromiso de la gente y de los trabajadores”.

“Lo que cambió mucho el cuadro de situación fue el convenio con el CEAMSE y la compra de la batea que hizo el municipio para llevar los residuos”.

“También hubo y hay charlas en los centros de Jubilados y Pensionados. Y también se decidió que los vecinos que querían ser parte de un día de separación en la planta de reciclado, se le daba la ropa, entraban a trabajar, y separaba con distintos trabajadores como una experiencia de como se hace el trabajo”.

Es Alberti, no Dinamarca. Evidentemente, se puede.