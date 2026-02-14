Recolección: Lunes sí, Martes no

La Municipalidad de Nueve de Julio confirmó el esquema de funcionamiento de los servicios públicos para el próximo lunes 16 y martes 17 de febrero a raiz de los feriados de Carnaval. Según el cronograma oficial, la recolección de residuos domiciliarios se llevará a cabo con total normalidad durante la jornada del lunes, aunque el servicio quedará suspendido el día martes.
En cuanto a las tareas de mantenimiento y reciclaje, las autoridades informaron que no se realizará la recolección de residuos reciclables en las Zonas 1 y 2. Asimismo, durante ambos días feriados, tampoco habrá retiro de escombros, poda y carpido en los sectores mencionados. Desde el Municipio se solicita a los vecinos tomar las previsiones necesarias para evitar la acumulación de desechos en la vía pública hasta la reanudación de las tareas habituales.
La Municipalidad de Nueve de Julio confirmó el esquema de funcionamiento de los servicios públicos para el próximo lunes 16 y martes 17 de febrero a raiz de los feriados de Carnaval. Según el cronograma oficial, la recolección de residuos domiciliarios se llevará a cabo con total normalidad durante la jornada del lunes, aunque el servicio quedará suspendido el día martes.