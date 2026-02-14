14 Feb 2026
Recolección: Lunes sí, Martes no


La Municipalidad de Nueve de Julio confirmó el esquema de funcionamiento de los servicios públicos para el próximo lunes 16 y martes 17 de febrero a raiz de los feriados de Carnaval. Según el cronograma oficial, la recolección de residuos domiciliarios se llevará a cabo con total normalidad durante la jornada del lunes, aunque el servicio quedará suspendido el día martes.
En cuanto a las tareas de mantenimiento y reciclaje, las autoridades informaron que no se realizará la recolección de residuos reciclables en las Zonas 1 y 2. Asimismo, durante ambos días feriados, tampoco habrá retiro de escombros, poda y carpido en los sectores mencionados. Desde el Municipio se solicita a los vecinos tomar las previsiones necesarias para evitar la acumulación de desechos en la vía pública hasta la reanudación de las tareas habituales.

