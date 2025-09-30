Pedro Marra: “Hoy El Tejar está bajo agua por no escuchar a los vecinos”

El productor Pedro Marra cobró un sorpresivo protagonismo en la jornada del lunes 29 de septiembre por llevar la voz cantante ante funcionarios municipales en la protesta por el estado de los caminos del distrito. Su estilo vehemente fue la forma de manifestar su descontento y el de sus pares: “hace meses que vengo luchando con esto” nos dijo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9).

Y agregó “la única esperanza es que la intendenta no nos de la espalda, que es lo que hicieron los funcionarios que la rodean”. Marra también confesó que los productores, casi unánimemente, le pidieron a la intendenta Gentile la renuncia del Secretario de Obras y servicios públicos Juan Pablo Boufflet, comprometiéndose a ayudarla en lo inmediato, si ello llega a suceder, hasta que consiga un reemplazante.