Patricia Gorza: “Cuando la bronca se acumula pasa lo que pasó ayer”

La dirigente rural (integra la comisión de la flamante filial 9 de Julio de la Federación Agraria Argentina) es habitualmente requerida por este y otros medios colegas para hablar de la emergencia hídrica. Los hechos de ayer la llevaron a responder requerimientos de medios nacionales que visibilizaron la protesta ruralista frente al palacio municipal. Hoy en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9 no dejó de remarcar ante alguna crítica por la quema de neumáticos que “este es un pueblo pacífico y no actúa ni por capricho ni por hacerle daño a alguien y cuando la bronca se acumula pasa lo que pasó ayer”.

Fue muy crítica con el director de Defensa Civil, Jonathan Martini, que había manifestado ‘de que se quejan los de Naón si no habían tenido un muerto’. Y fue categórica al expresar: “nada esta bien; no está bien el manejo de la situación, no está bien la soberbia con que han manejado todo y no está bien ese tipo de respuesta”.

también recordó el malestar que existe en los productores y en los vecinos de las localidades y pide gestos políticos del gobierno municipal que traducidos no son otra cosa que restructurar la planta de funcionarios.