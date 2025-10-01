Marianela López: “Hay un alto nivel de angustia y cansancio en la población rural y de los pueblos y la no respuesta profundiza el problema”

Quién fuera concejal, secretaria de gobierno durante la administración de Walter Battistella y candidata a intendenta en 2015, se manifiesta corrida, por decisión propia, de la política local y trabaja actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación junto a la Diputada Margarita Stolbizer.

Explicó detalladamente la conformación de Provincias Unidas, el espacio político que la prensa nacional llama popularmente ‘La liga de los gobernadores’ que son, por ahora, cinco mandatarios provinciales que conforman esta nueva alianza electoral para consolidar una tercera vía frente al oficialismo y el kirchnerismo. Este bloque, autodenominado como un grito federal, reúne a figuras de diverso origen político con un objetivo claro: construir una tercera vía que represente al interior productivo y se diferencie del ajuste fiscal de Milei.

López explicó la situación de la provincia de Buenos Aires donde Randazzo (Florencio), Stolbizer, Emilio Monzó y Dania Tabella, actuales diputados todos, ocupan los cuatro primeros lugares en la lista para la renovación de la cámara baja. El nuevo frente está encabezado por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Llaryora y Vidal provienen del peronismo no kirchnerista, Torres del PRO, y Pullaro y Sadir de la Unión Cívica Radical. Marianela agregó que “su valor agregado es que tiene proyección nacional para 2027 a través de la mano de los gobernadores”.

Consideró importante el desdoblamiento de las elecciones para la provincia de Buenos Aires para tener una agenda de debate provincial. Interrogada sobre el radicalismo en particular cuya diáspora dio lugar a la creación de distintos espacios dijo que hay una crisis de los partidos políticos y de liderazgo.

Sobre la situación local afirmó que “hay una situación alarmante y un alto nivel de angustia y cansancio en la población rural y de los pueblos que se hace insostenible y frente a ello la no atención y la no respuesta profundiza el problema”. Y puso en un pie de igualdad los resultados electorales del 7 de septiembre en el ámbito nacional y local por la falta de reacción, porque “ no genero cambios ni apertura”.