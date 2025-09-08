Los Ganadores del domingo

Héctor Carta, concejal electo en las elecciones del domingo 7 de septiembre por La Libertad Avanza estuvo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) acompañado por sus futuros compañeros de bloque, Luis Moos y Sol Ormaechea.

El jefe actual de ese bloque, Luis Moos, expresó “cuando no haces las cosas bien la gente te castiga, te sanciona” en obvia alusión al gobierno municipal. Y agregó que “esto es una enseñanza para todos; un doble compromiso para nosotros porque no solo debemos desarrollar bien nuestra función pública en el concejo, sino que con el mensaje que recibimos ayer nos compromete doblemente”.

Por su parte Sol Ormaechea refiriéndose a la derrota provincial hizo autocrítica: “hay cosas que se hicieron mal, que quedaron en evidencia y también hay que reconocer la buena estrategia de la oposición para triunfar”.

Carta por su lado comenzó agradeciendo “el acompañamiento de la ciudadanía que confió en nosotros” y agregó que “ esto nos pone una responsabilidad a la que habrá que responder con ideas a favor de la comunidad”.