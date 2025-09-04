La otra reunión con el Ministro

Previo al encuentro de ayer miércoles en el Palacio Municipal, el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires Javier Rodríguez y su equipo tuvo una reunión organizada por la Federación Agraria de 9 de Julio. La sede fue el CEPT 15 de Paraje El Chajá.

Hubo una amplia convocatoria y estuvieron representadas varias entidades,comunidades y organizaciones de todo el Partido de 9 de Julio como Coninagro, Sociedad Rural Argentina, las Cooperativas Eléctricas de Dudignac, Quiroga, La Niña, French (estas tres representadas por un coordinador ya que están atendiendo varias urgencias en sus respectivas zonas de influencia), la CEyS Mariano Moreno, Bomberos de Dudignac, el Aeroclub 9 de Julio, la concejal Julia Crespo el Director del CEPT y representantes de la sede local de Federación Agraria.

Según expresaron, esta reunión se organizó en poco tiempo dado que Federación Agraria no fue invitada al encuentro que tuvo lugar posteriormente en la Municipalidad, donde si fue convocada la Sociedad Rural local.

Los participantes calificaron la reunión como “muy buena” y “productiva”. También se pudo saber que el Ministro “se llevó anotado el listado de las quejas, lo que se necesita que, básicamente es organización, un plan de trabajo y la coordinación”. Por otro lado también se solicitó “la revisión de la reconexión original del canal Mones Cazón para aliviar y acelerar el Mercante y la solicitud de vehículos Unimog para las cooperativas eléctricas”.