Jornada sobre PUPAAs

Las PUPAAs, son unidades orientadas a la elaboración artesanal en cocinas domiciliarias, individuales o colectivas de bajo riesgo sanitario y de pequeña escala de producción.

Este jueves 2/10, en Salta 1468 sede del Sindicato de Luz y Fuerza, Valeria Terazzolo será quien de la charla sobre esta iniciativa que llega a 9 de Julio para los emprendedores y emprendedoras locales. Nancy Grizutti y Grabriel Castiglioni estuvieron en Tarde para todo (Supernova 97.9) contando detalles de esta jornada y la importancia que tiene para aquellas personas que todos los días emprenden.

