Inundaciones: el salvese quien pueda hidrico

Lamentable situación ocurrió entre productores/vecinos de El Tejar y Naón. Vandalismo y salvese quien pueda. La zona norte del Partido tiene un flujo de agua intenso proveniente de Carlos Casares. El agua debe circular, pero la falta de obras y mantenimiento, más algunas otras cuestiones vinculadas al control de entrada de agua en Gral. Viamonte para que siga su curso hacia Bragado, hacen que 9 de Julio sea el reservorio hídrico de la región. Y los problemas empiezan a aflorar, como el agua misma.

Productores de El Tejar, pidieron el martes pasado a las autoridades locales y a Vialidad limpiar una alcantarilla tapada ubicada en el cruce de las vias de El Tejar con la ruta 65, que esta en el Partido de Gral Viamonte, cauce natural para que el agua corra hacia Bragado.

En el dia de ayer autorizado por la Intendente Gentile y Maximiliano Barreau, jefe zonal de Vialidad, una cuadrilla limpió ese sector. Pero por la tarde, una vez que la máquina se fue, según relató un productor de la zona, un grupo de vecinos de la localidad de Naón, que también están muy afectados por el agua y, según el mismo relato, cuatro camionetas, dos blancas sin patentes, cortaron carteles de la ruta y con eso taparon nuevamente la alcantarilla del lado de El Tejar para que el agua no fluya en su cauce natural. Un acto de vandalismo por partida doble.

Según el relato efectuado a Extra, no es la primera vez que ocurren este tipo de cosas. Dias atrás, hubo otro hecho en el cual otro grupo hizo un zanjón en parte del trazado del ferrocarril que hoy es el único acceso a El Tejar en este momento, dejando durmientes y vias en el aire, para que algua corriese. Eso se tuvo que volver a rellenar ya que es la única via de acceso para camionetas y maquinarias.

El Municipio, Sociedad Rural local ya fueron avisados y se espera que en el día de hoy tomen cartas en el asunto. “Si las autoridades locales no ponen una freno a estos actos de vandalismo esto termina en una anarquia total. El agua debe circular por su cauce natural e impedirlo es delito” , relató nuestra fuente.

A casi 8 meses de comenzada la inundación, es una muestra más del descontrol, y de la ausencia de autoridad y coordinación solicitada desde el principio por quienes ya por entonces sabián lo que se venia.