Intoxicación por monóxido de carbono: los casos aumentaron un 57% en lo que va del 2025

En los últimos días, una ola de frío polar afectó a gran parte de Argentina con temperaturas extremadamente bajas y nevadas inusuales en provincias como La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, además de intensas acumulaciones en la Patagonia.

En ese contexto, en los últimos días al menos 9 personas murieron por la inhalación de monóxido de carbono, según reportaron diferentes medios. Los casos ocurrieron en Maipú (Mendoza), Mar del Plata (provincia de Buenos Aires) y Ciudad de Buenos Aires, donde 2 adultos mayores, una pareja más joven y una niña de 4 años fueron hallados muertos dentro de su domicilio en Villa Devoto.

En lo que va de 2025 hubo 473 casos de intoxicación por monóxido de carbono

Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, entre el 1 de enero y el 21 de junio de 2025 hubo 473 casos confirmados de intoxicación o exposición a monóxido de carbono.

Entre 2019 y mayo de 2024, se confirmaron 5.312 casos de intoxicación. La mediana de casos fue 301 por año. Si se compara con 2025, hubo un aumento del 57% este año, respecto de la mediana de años anteriores.

En ese mismo período, el Ministerio de Salud registró 34 fallecidos distribuidos en todos los años, siendo el 2023 con 11 el año con más casos fallecidos registrados.

Sin embargo, especialistas advierten que existe un subregistro de casos ya que en ocasiones los síntomas de intoxicación pueden confundirse con otras enfermedades, lo que dificulta el reconocimiento y registro.

Quiénes, cuándo y dónde hay más intoxicaciones por monóxido de carbono

Según el último informe especial sobre exposición/intoxicación por monóxido de carbono del Ministerio de Salud, el 80% de los casos se concentran en los grupos etarios de 0 a 39 años, con una mediana de edad de 21 años. El 55,3% de los casos de intoxicaciones corresponden a mujeres, y el 44,7% son varones.

Aunque existen casos durante todo el año, los aumentos se dan en el inicio de los meses más fríos del año.

En relación a la distribución por provincias, el 38,5% se registró en la región Sur. Las provincias de Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego son las que concentran el mayor número de casos.

Le sigue en número de casos la región del Centro con un 31,5% de los mismos, siendo Buenos Aires la provincia con mayor número de casos en esta región. El 30% restante de los confirmados se distribuye entre Cuyo, NOA y NEA.

Sólo el 13,6% de los casos cuentan con una fuente de exposición consignada. De estos, según el informe, el 32,5% corresponde a estufas a gas, el 20,4% a incendios, el 14% a cocina/anafe/horno.

¿Qué es el monóxido de carbono y por qué es una de las principales causas de muerte por envenenamiento?

De acuerdo con el último informe especial del Ministerio de Salud, “el monóxido de carbono (CO) constituye una de las principales causas de muerte por envenenamiento para todas las edades, tanto en nuestro país como en el mundo. En su gran mayoría son el resultado de exposiciones no intencionales intradomiciliarias a diversas fuentes de combustión, y constituyen eventos prevenibles”.

“Esto se debe a que el CO es un gas inodoro, incoloro, insípido, no irritante que se produce a partir de la combustión incompleta de gas natural u otros productos que contengan carbono. Estas características hacen que no sea percibido por los sentidos y que la persona expuesta no presente ninguna reacción de defensa, facilitando el proceso de intoxicación por inhalación”, continúa el informe.

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono?

Se debe sospechar una intoxicación con monóxido de carbono cuando una o varias personas al mismo tiempo, que estuvieron en un ambiente cerrado, presentan: dolor de cabeza, mareos, somnolencia, debilidad, cansancio, náuseas/vómitos, pérdida del conocimiento y/o convulsiones, palpitaciones, dolor de pecho o paro cardiorrespiratorio

“Muchas intoxicaciones por monóxido de carbono parecen intoxicaciones alimentarias, gripes o accidentes cerebrovasculares. En niños pequeños puede simular un cuadro meníngeo por irritabilidad, llanto continuo y rechazo del alimento”, advierte el Ministerio de Salud.

Ante signos de intoxicación se recomienda: abrir puertas y ventanas para ventilar, retirarse o retirar a la víctima del lugar contaminado para respirar aire fresco y llevar a la víctima rápidamente al Hospital, o al Centro asistencial más próximo aunque haya recuperado el conocimiento.

Cómo prevenir la intoxicación por monóxido de carbono

Una de las principales causas de intoxicación es la mala instalación o el mal funcionamiento de artefactos a gas. Según advierte el Ministerio de Salud, algunas señales de alerta incluyen llamas amarillas o anaranjadas en estufas y hornallas (cuando deberían ser azules), manchas negras en techos o paredes, y tiznado en los conductos de evacuación.

Estos indicios pueden revelar que un artefacto está deteriorado o que los gases no se están expulsando correctamente al exterior, y en ese caso es fundamental llamar a un gasista matriculado.

Además del control periódico de los artefactos, es clave mantener los ambientes bien ventilados.

No se deben usar hornallas ni el horno para calefaccionar, ni dejar brasas o llamas encendidas mientras se duerme. También se recomienda evitar colocar recipientes con agua sobre estufas u otras fuentes de calor, no instalar calefones en baños o ambientes cerrados, y no encender motores a combustión en lugares sin ventilación como sótanos o garajes. (Chequeado)