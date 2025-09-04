Ignacio ‘Nacho’ Palacios: «Queremos seguir en el Concejo Deliberante para ser la voz que marque la agenda para estar mejor»

Los actuales concejales del bloque UCR, “Nacho” Palacios y Marcela Regalía estuvieron en ‘Temprano para todo (Supernova 97.9) para explicar los alcances de las propuestas de ‘Nuevos Aires el espacio que representan y por el que buscan retener las bancas que ponen en juego. Nuevos Aires “es un proyecto político, productivo y territorial que busca transformar el futuro de la Provincia de Buenos Aires desde sus raíces, desde su gente, desde sus regiones productivas” dice su introducción en la página donde presentan su programa de gobierno. La alianza está integrada por los radicales, la Coalición Cívica y el Partido del Diálogo.

Marcela Regalía por su lado no deja de remarcar aquello por la que se la escucha habitualmente en el CD: sus críticas focalizadas en la gestión de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, básicamente en el barrio ‘Los abuelos’ y en algunas ‘salitas’ como “las de Morea y 12 de octubre por la falta de remedios”, acusa.

Barroso como jefe de bancada y primer candidato dice que “se gobierna sin datos y que por lo tanto el diagnóstico puede ser erróneo y de esa manera no se puede medir el resultado”.