Hospitales SAMIC en la mira

Pablo Maciel, Secretario General de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) se refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) a la situación de sus representados y expresó su preocupación frente a las declaraciones del Gobierno de Javier Milei sobre el futuro de los hospitales SAMIC y la eventual implementación de modelos de gestión privada, como el denominado “sistema español”.

“Esta alternativa “en estudio”, representa una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud y al derecho de la población a una atención universal y de calidad” dijo Maciel.

Los hospitales SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad) son hospitales nacionales que ofrecen atención médica de alta complejidad. Su objetivo es proporcionar servicios de salud accesibles y de calidad a la población, especialmente en áreas donde la atención médica puede ser limitada. Estos hospitales están diseñados para atender una variedad de necesidades de salud, desde emergencias hasta tratamientos especializados.

“Cualquier intento de privatización o gerenciamiento privado, aún bajo el argumento de garantizar la atención de la población vulnerable, implica un cambio de paradigma que subordina la salud al lucro, fragmenta el sistema y pone en riesgo tanto las condiciones laborales de las y los trabajadores como la continuidad y calidad de las prestaciones” dijo Maciel.

Esta avanzada privatizadora se inscribe en una política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento de los hospitales públicos, que en el caso de los SAMIC resulta particularmente grave debido a su gran dependencia del financiamiento nacional. El impacto de estas políticas ya se expresa con crudeza en el funcionamiento cotidiano de estas instituciones. Un ejemplo de ello es la situación que atraviesan las y los trabajadores del Hospital El Cruce de Florencio Varela, quienes vienen desarrollando diversas acciones para visibilizar una realidad económica crítica que obliga a gran parte del personal a sostener múltiples empleos o emprendimientos para poder llegar a fin de mes.

“La asfixia económica y financiera que impone el Gobierno de Milei, que mantiene una deuda de aproximadamente 14,7 billones de pesos con la Provincia de Buenos Aires, no puede resolverse trasladando las consecuencias a los hospitales, a sus equipos de salud ni a la comunidad. Exigimos que el Gobierno Nacional cumpla con sus obligaciones financieras y adopte políticas orientadas a fortalecer -y no a desmantelar- el sistema público de salud”, dijo el dirigente gremial.

“Desde FESINTRAS -agregó- reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de los hospitales públicos, de los equipos de salud y del derecho de toda la población a una atención sanitaria gratuita, universal y de calidad. Nos mantendremos en estado de alerta y movilización frente a cualquier intento de privatización encubierta o de avance sobre un derecho humano fundamental como es la salud”.