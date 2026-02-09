Gran fiesta del Drag Racing

El Autódromo Ciudad de 9 de Julio concluyó su calendario de drag racing 2025 con una jornada de alta convocatoria que se extendió desde la tarde hasta la madrugada. El evento, que finalizó cerca de las 2:00 horas, destacó por la masiva participación de competidores en categorías de motos y autos, consolidando la relevancia de esta disciplina en la región bonaerense.La última fecha del campeonato se desarrolló sin incidentes técnicos, permitiendo la definición de los títulos en un ambiente de orden y competitividad.





En la división de motocicletas, Matías Toledo se posicionó como uno de los protagonistas de la temporada al obtener los campeonatos en las clases 1 y 3, además de un segundo puesto en la clase 2. Por su parte, Facundo Tellería ratificó su dominio en las categorías de mayor velocidad al coronarse campeón tanto en la clase 7 como en la clase 8. El cuadro de campeones en dos ruedas se completó con Andrés Sierra en clase 2, Facundo Arce en clase 4, Cristian Filipini en clase 5 y Roberto Giménez en clase 6. En las categorías de potencia superior, Frank Aliandri se adjudicó la Clase Libre, mientras que Facundo Ferreyra obtuvo el título en Libre 2 válvulas.

En la competencia de automóviles, los títulos de las categorías iniciales quedaron en manos de Esteban Rosso en clase 1, Augusto Barazzotto en clase 2 y Gustavo Direnzo en clase 3. Una situación particular se registró en la clase 4, donde el título quedó vacante por falta de requisitos reglamentarios, dejando a Diego Longarini en el segundo puesto. Las divisiones de mayor rendimiento técnico consagraron a Roberto Orrijola en clase 5, César Agudo en clase 6, Nicolás Marini en clase 7 y Alejandro Gómez en la clase 8. Con estos resultados, el trazado nuevejuliense cierra un ciclo anual con un balance positivo en términos de organización y concurrencia, estableciendo las bases para la planificación de la temporada 2026.

Imágenes gentileza Prensa Automotoclub Nuevejuliense