9 Feb 2026
17.8 C
Nueve de Julio
Buscar
DeportesLocales

Gran fiesta del Drag Racing

El Autódromo Ciudad de 9 de Julio concluyó su calendario de drag racing 2025 con una jornada de alta convocatoria que se extendió desde la tarde hasta la madrugada. El evento, que finalizó cerca de las 2:00 horas, destacó por la masiva participación de competidores en categorías de motos y autos, consolidando la relevancia de esta disciplina en la región bonaerense.La última fecha del campeonato se desarrolló sin incidentes técnicos, permitiendo la definición de los títulos en un ambiente de orden y competitividad.


En la división de motocicletas, Matías Toledo se posicionó como uno de los protagonistas de la temporada al obtener los campeonatos en las clases 1 y 3, además de un segundo puesto en la clase 2. Por su parte, Facundo Tellería ratificó su dominio en las categorías de mayor velocidad al coronarse campeón tanto en la clase 7 como en la clase 8. El cuadro de campeones en dos ruedas se completó con Andrés Sierra en clase 2, Facundo Arce en clase 4, Cristian Filipini en clase 5 y Roberto Giménez en clase 6. En las categorías de potencia superior, Frank Aliandri se adjudicó la Clase Libre, mientras que Facundo Ferreyra obtuvo el título en Libre 2 válvulas.

En la competencia de automóviles, los títulos de las categorías iniciales quedaron en manos de Esteban Rosso en clase 1, Augusto Barazzotto en clase 2 y Gustavo Direnzo en clase 3. Una situación particular se registró en la clase 4, donde el título quedó vacante por falta de requisitos reglamentarios, dejando a Diego Longarini en el segundo puesto.  Las divisiones de mayor rendimiento técnico consagraron a Roberto Orrijola en clase 5, César Agudo en clase 6, Nicolás Marini en clase 7 y Alejandro Gómez en la clase 8. Con estos resultados, el trazado nuevejuliense cierra un ciclo anual con un balance positivo en términos de organización y concurrencia, estableciendo las bases para la planificación de la temporada 2026.

Imágenes gentileza Prensa Automotoclub Nuevejuliense

 

Últimas noticias

Localesadmin -

Florencia González, elegida en la Fiesta del Girasol

La representante de Nueve de Julio, Florencia González, fue distinguida como la Segunda Representante de La Fiesta Nacional del...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra