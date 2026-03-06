Gira platense de la Intendente





La intendente María José Gentile estuvo en La Plata para mantener reuniones con ministros y directores de entes autárquicos, con el objetivo de dar respuesta a urgencias de la comunidad, especialmente en materia de agua potable y gestión de residuos.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el encuentro con las autoridades de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). La jefa comunal supervisó los avances del proyecto técnico para la ampliación de la planta potabilizadora local. Esta obra no solo busca optimizar la calidad del suministro actual, sino que proyecta una extensión de la red hacia el sector de Ciudad Nueva.



Como se mencionó en otra nota en este medio, el tema basural también estuvo en la agenda de la gira platense. Gentile se reunió con la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y presentó un informe técnico detallado sobre el estado de situación y las tareas de contención vigentes. La gestión municipal planteó formalmente la necesidad de asistencia financiera y técnica para la creación de un relleno sanitario definitivo, alejándose del modelo de volcado a cielo abierto. Como paso inmediato, se acordó la incorporación del distrito al programa «Mi Provincia Recicla», que proveerá logística para fortalecer la separación de residuos en origen.





En materia de seguridad, la intendente mantuvo una sesión de trabajo con el ministro Javier Alonso para operativizar el convenio de multiagencia. Este sistema busca integrar de manera tecnológica y operativa los despachos de la Policía Comunal, el 911, Bomberos y ambulancias, reduciendo los tiempos de respuesta ante emergencias. Durante la reunión, Gentile marcó la preocupación local por el déficit de personal policial, obteniendo el compromiso de la cartera de seguridad para reforzar la dotación de agentes y los recursos logísticos en el corto plazo.

La gira oficial concluyó en la Escribanía General de Gobierno, donde se agilizaron expedientes de regularización de dominios, en busca destrabar la entrega de escrituras pendientes tanto para familias particulares como para instituciones sociales del partido. Según fuentes municipales, el avance en estos trámites administrativos permitirá otorgar seguridad jurídica y previsibilidad a los beneficiarios que aguardan desde hace años la titularidad formal de sus propiedades.