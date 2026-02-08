Fuego y humo

Por Carlos Graziolo

Los incendios en la Patagonia mostraron las diferencias entre Argentina y Chile. Así como Boric y Kast (presidente en ejercicio uno y electo el otro) juntos, estuvieron en las zonas incendiadas desde el primer momento, en nuestro país ningún funcionario oficial tuvo la ocurrencia de trasladarse hasta la zona perjudicada.

En Chile, Gabriel Boric, presidente hasta el mes que viene y José Kast quién gobernará desde ese mes, se juntaron varias veces en dos semanas para juntos aportar al combate contra el fuego. El izquierdista Boric y el casi ultra derechista Kast, no midieron diferencias ideológicas, sino que tomaron por las astas los catastróficos incendios del sur chileno que a su paso dejaron el dolor de veintipico de muertos y miles de evacuados.

Juntos recorrieron la zona y se pusieron de acuerdo en utilizar las mismas palabras para expresar públicamente que ponían en marcha un plan de urgencia, que comienza Boric y continuará Kast y se trata de reponer, reconstruir y construir viviendas que fueron demolidas por los incendios. No discutieron por el texto en donde hicieron esa declaración ni se quedaron atascados en comprobar si había palabras y términos que eran de izquierda o de derecha. Resolvieron, ambos, como gobernantes comprometidos con gestionar eficazmente y, al menos en este caso, con la empatía suficiente para con los damnificados.



En Argentina, el fuego comenzó, sin tanta trascendencia nacional, en los últimos días del 2025 pero cobró resonancia cuando el 5 de enero, en Puerto Patriada, sobre el Lago Epuyén el incendio avanzaba peligrosamente. Casi un mes tardó el gobierno de Milei, a colocar en su agenda este tema tan caro a las necesidades de los habitantes de la Patagonia. Recién ahí declaró la emergencia ígnea y dice que destinará recursos para brigadistas, bomberos y voluntarios que fueron los que se pusieron en la primera línea de combate para evitar que el fuego cause mayores daños. Así como Boric y Kast, juntos, estuvieron en las zonas incendiadas desde el primer momento, en nuestro país ningún funcionario oficial tuvo la ocurrencia de trasladarse hasta la zona perjudicada por el fuego. Ninguno.

En el medio de ese tiempo, Milei se descomprometió con el tema, tuvo tiempo para viajar a Davos, ir a Jesús María en Córdoba a cantar en un festival, concurrir a Mar del Plata a bailar y cantar en un teatro y se hizo presente en una suerte de estudiantina reaccionaria que es el festival de la Derecha Fest, una reunión donde en lugar de hablar del sufrimiento de los afectados prefirió dedicar su oratoria a insultar a un empresario argentino. En todos estos casos fue notorio la frivolización con que trató la desventura que vivían miles de conciudadanos.

Es importante destacar que desde que asumió Milei, se desfinanciaron todos los programas de lucha contra incendios y el Plan de Manejo del Fuego, en ambos casos se les quitaron recursos económicos en un 75%. El ajuste mata y quema.

Ni Kast dejará de ser de derechas ni Boric abandonará su izquierdismo, pero la presencia de los dos en unidad de gestión ante una calamidad como los incendios en su país otorgan mayor tranquilidad a sus gobernados y ofrece cierta previsibilidad en las soluciones.

En Argentina, lo más cerca que estuvo Milei de los sufrientes patagónicos fue en una foto realizada con IA donde aparece, de traje y corbata, dándole la mano a un brigadista de Parques Nacionales que combate el fuego. Truchada total. Una canallada estética y simbólica. Una vergüenza institucional. Un desatino ético.



Para hablar de los incendios en el sur argentino Jorge Rumi estuvo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9). Su experiencia de muchos años como guardaparque en esa región de la patria le permiten hablar con propiedad de lo que ocurre cuando el fuego se desata.

Rumi comentó que “he seguido esto con mucha intensidad, preocupación y tristeza. Es cierto que estamos lejos de todo eso pero están afectados Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y La Pampa; en La Pampa ¡se quemaron 180 mil hectáreas! (enfatiza). La parte política es vergonzosa porque es muy importante la prevención en los incendios porque una vez que comienzan es muy difícil apagarlos y los daños son brutales porque son lugares donde la naturaleza se conserva todavía intacta con toda su biodiversidad. Cuando hablamos que se queman los bosques se queman los animales, las aves, los bichos y bichitos más chiquitos que no pueden disparar”.

Agrego que “Nuestros bosques patagónicos son de crecimiento muy lento; entre ellas las araucarias que encima tienen muchísima resina, altamente combustible. Una familia enorme de coníferas nativas, o sea pináceas nativas, cedros, alerces, árboles que tienen 2 mil años y sospechan que hay algunos que tenían hasta 3mil y 4 mil años que nos exceden largamente en cuantas vidas a nosotros, que cuando nació Cristo ya estaban ahí. Cuando se quema todo eso ¿Cómo recuperamos 2000 años, 1000, 500, 200 años? Excede largamente un montón de generaciones”.

Anécdotas y desafíos de un guardaparque en Pichi Traful

Jorge recuerda la anécdota del día que celebraban el Día del Guardaparque en San Martín de Los Andes y llegó el aviso de un incendio en Pichi Traful, cerca del lago Nahuel Huapi “y así con uniforme de gala, subimos a los camiones y nos fuimos al incendio donde trabajamos varios días consecutivos”. Da detalles de la conformación del suelo que dificulta el apagado, trabajando inclusive durante la noche. “El fuego para su combustión consume oxígeno y lo consume de muchos metros de distancia, hasta de 200 metros de distancia. Y lo que saltan las pavesas, las chispitas u hojas con los vientos se dispersan y siguen generando incendios. Pero al final el que los apaga es la lluvia”.

La actualidad

“Lo que ocurre ahora -dice Jorge Rumi- es que hay una negación terrible del gobierno sobre el cambio climático. Según el Conicet la temperatura ha aumentado en los últimos años alrededor de 6° grados y hay una sequía descomunal, porque también faltan lluvias, se secan los arroyos. Y si no llueve no hay nieve y después no hay agua en el deshielo ¿Qué ocurre? Los bosques tienen los pisos secos y las tormentas eléctricas ‘secas’ donde cae un rayo sin lluvia y encuentran un piso muy seco y se enciende además de haberse comprobado negligencia con el prendido de fogones y también se ha comprobado de gente que ha iniciado fuegos por cuestiones inmobiliarias para la venta de terrenos”.

Sequía, negligencia y pinos foráneos como combustible

Rumi atribuye a otros factores que han influido en los incendios a la plantación de pináceas foráneas (pino Oregón y pino Ponderosa): “No son nativos, se han plantado en cantidades inmensas y tienen mucha resina (elemento combustible) y sustancias inhibidoras de crecimiento de otras plantas”.

Resalta su admiración por los bomberos y brigadistas que están luchando contra el fuego y en paralelo cuenta con naturalidad cosas asombrosas de su paso por el sur en su labor de Guardaparque del parque Nacional Lanín y sentencia: “Los parques nacionales son un tesoro para toda la humanidad”.